Фінляндія категорично проти відправки ракет Patriot Україні: Міноборони країни назвало причину

Уряд Фінляндії ухвалив рішення не постачати українській армії ракети для зенітних ракетних комплексів Patriot. У Гельсінкі пояснюють такий крок необхідністю дбати про власні національні інтереси та збереженням обороноздатності.

Про це міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив в інтерв'ю виданню Ilta-Sanomat.

Що кажуть у Фінляндії про передачу ракет до Patriot?

Хяккянен деталізував позицію своєї держави щодо подальшої військової підтримки Києва. За його словами, передача ракет для систем Patriot суперечить інтересам країни.

Очільник оборонного відомства зазначив, що Фінляндія має певні можливості щодо інших зенітних ракет, проте відмовився розкривати будь-які деталі механізмів допомоги. Посадовець запевнив, що Гельсінкі не може ризикувати власною безпекою.

Як прифронтова країна, ми не можемо ставити під загрозу нашу подальшу боєготовність у сфері протиповітряної оборони,

– заявив міністр.

Оцінюючи загальну ситуацію, Хяккянен спрогнозував, що прийдешня зима виявиться для українців найважчою за весь час бойових дій. Глава Міноборони Фінляндії заявив, що Росія нині зосереджена на ударах по енергетичній інфраструктурі України, прагнучи максимально ускладнити країні проходження наступної зими.

Крім того, фінський міністр звернув увагу на глобальні виклики для європейської безпеки, назвавши головною проблемою повільні темпи виготовлення зброї у США. Він пояснив, що нарощуванню обсягів заважають бюрократія та інертність американської системи військових закупівель, і закликав Пентагон діяти більш рішуче.

Нагадаємо, в Україні фіксують гострий дефіцит систем протиповітряної оборони. 5 серпня президент Володимир Зеленський повідомив про суттєве скорочення поставок антибалістичних ракет від союзників.

За даними глави держави, порівняно з показниками 2025 року обсяги передачі такого озброєння впали втричі, хоча партнери мають необхідні засоби на своїх складах. Офіційною причиною затримок союзники називають бойові дії на Близькому Сході. Водночас український лідер припускає, що справжньою метою такого скорочення може бути спроба зробити Україну "поступливою".

Зазначимо, Зеленський заявив, що Польща та Німеччина мають запаси таких ракет і могли б допомогти, тоді як США вже домовилися про щомісячні поставки, але їх недостатньо.