Дональд Трамп нібито готується зняти з України обмеження на використання далекобійних ракет проти Росії. Однак, зараз краще почекати й побачити конкретні результати на полі бою.

Є інформація, що США можуть передати близько 3 тисяч ракет ERAM. Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь, зауваживши, що вони нагадують КАБ з двигуном.

Дивіться також Летюча смерть: що відомо про ракети Х-101, якими Росія атакувала Україну 28 серпня

Як ракети ERAM допоможуть фронту?

"Дальність таких ракето-бомберів становить до 450 кілометрів. Це дуже важливий засіб, який міг би змінити ситуацію на полі бою. Адже КАБів з дальністю кілька сотень кілометрів зараз дуже не вистачає українським військовим, нашій авіації", – сказав Михайло Самусь.

Росіяни закидають нас своїми авіабомбами упродовж кількох років. Ми маємо французькі HAMMER та американські JDAM, але їх недостатньо. Понад 3 тисячі КАБів на рік – приблизно те, що нам потрібно. Також не варто забувати про українські розробки, які через певний час мають поступити на фронт.

Щодо ударів по території Росії, то Трамп використовує цей фактор для тиску на Київ та Москву, щоб наближати час мирної угоди. Він дуже хоче посадити дві сторони за стіл переговорів. Фактор територій – це метод тиску на Путіна,

– зауважив Михайло Самусь.

Але, як правило, Трамп не ухвалює рішення про далекобійні удари по Росії, щоб не втратити "карту", яку зможе використати на переговорах. Президент США досі вірить, що домовиться з російським диктатором.

Якби нам справді передали 3350 ракето-бомб ERAM і ми почнемо бити ними по всій лінії фронту, зокрема по Криму, то цього буде достатньо, щоб використати їх ефективно. Щодо російської території, то непогано застосовувати там наші ракети й дрони.

"Якщо ракета "Фламінго" піде у серійне виробництво й буде ефективною, то вже не потрібні ніякі дозволи на удари. Це найголовніше – можливість бити по Росії, не очікуючи погодження", – наголосив Михайло Самусь.

Що відомо про передачу ERAM Україні?