Потужні наслідки ураження: авіаексперт сказав, чим особливо небезпечні ракети Х-22

Нещодавно керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що під час атаки по Києву ворог застосовував не типові для останніх місяців крилаті ракети Х-22 і Х-32. Вони справді мають дуже велику бойову частину і складні у знищенні.

Однак піл час цієї атаки українська ППО досягла дуже хорошого результату. Про це 24 Каналу розповів авіаексперт Валерій Романенко, зауваживши, що знищувати такі російські цілі можна 2 видами озброєння.

Чим особливо небезпечні ракети Х-22?

Авіаексперт пояснив, що Х-22 несуть велику бойову частину – вона може сягати однієї тонни (приблизно 980 – 960 кілограмів). Це вдвічі більше, ніж у балістичної чи крилатої ракети, в яких бойова частина важить 450 – 480 кілограмів.

Відповідно, результати ураження потужні. Збивати їх важко. Хоч Х-22 взагалі не стійка до радіоперешкод, бойова частина залишається і є висока швидкість на термінальному відрізку, коли вона вже по траєкторії спускається до цілі,

– пояснив він.

Романенко зазначив, що такі російські цілі можуть знищувати комплекси Patriot лише однією ракетою. Оскільки Х-22 не є балістичними, швидкість у них менша, тому Patriot можуть збивати їх на відносно великій відстані.

Крім цього, їх можуть збивати комплекси NASAMS, якщо вони оснащені ракетами AIM-120 AMRAAM.

Зверніть увагу! Генерал армії, колишній очільник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж зауважив, що в Росії залишилось приблизно 120 одиниць ракет Х-22. Він припустив, що після 5 – 7 масованих атак з використанням цих ракет в країні-агресорці буде їх дефіцит.

Авіаексперт додав, що на Київ ворог запустив 12 ракет Х-22, 9 з яких українська ППО збила. Це означає, що з 4 ракет вдалось знищити 3. Вперше за час повномасштабного вторгнення Україна досягла такого результату зі збиття саме цього типу російських ракет.

Що ще відомо про Х-22 і їхнє застосування?