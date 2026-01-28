Потужні наслідки ураження: авіаексперт сказав, чим особливо небезпечні ракети Х-22
- Авіаексперт Валерій Романенко зазначив, що ракети Х-22 несуть велику бойову частину, яка може сягати однієї тонни, що робить їх особливо небезпечними.
- Водночас українська ППО вперше досягла значного успіху, збивши 9 з 12 ракет Х-22, запущених на Київ.
Нещодавно керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що під час атаки по Києву ворог застосовував не типові для останніх місяців крилаті ракети Х-22 і Х-32. Вони справді мають дуже велику бойову частину і складні у знищенні.
Однак піл час цієї атаки українська ППО досягла дуже хорошого результату. Про це 24 Каналу розповів авіаексперт Валерій Романенко, зауваживши, що знищувати такі російські цілі можна 2 видами озброєння.
Чим особливо небезпечні ракети Х-22?
Авіаексперт пояснив, що Х-22 несуть велику бойову частину – вона може сягати однієї тонни (приблизно 980 – 960 кілограмів). Це вдвічі більше, ніж у балістичної чи крилатої ракети, в яких бойова частина важить 450 – 480 кілограмів.
Відповідно, результати ураження потужні. Збивати їх важко. Хоч Х-22 взагалі не стійка до радіоперешкод, бойова частина залишається і є висока швидкість на термінальному відрізку, коли вона вже по траєкторії спускається до цілі,
– пояснив він.
Романенко зазначив, що такі російські цілі можуть знищувати комплекси Patriot лише однією ракетою. Оскільки Х-22 не є балістичними, швидкість у них менша, тому Patriot можуть збивати їх на відносно великій відстані.
Крім цього, їх можуть збивати комплекси NASAMS, якщо вони оснащені ракетами AIM-120 AMRAAM.
Зверніть увагу! Генерал армії, колишній очільник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж зауважив, що в Росії залишилось приблизно 120 одиниць ракет Х-22. Він припустив, що після 5 – 7 масованих атак з використанням цих ракет в країні-агресорці буде їх дефіцит.
Авіаексперт додав, що на Київ ворог запустив 12 ракет Х-22, 9 з яких українська ППО збила. Це означає, що з 4 ракет вдалось знищити 3. Вперше за час повномасштабного вторгнення Україна досягла такого результату зі збиття саме цього типу російських ракет.
Що ще відомо про Х-22 і їхнє застосування?
- 24 січня росіяни запустили ракети Х-22 із повітряного простору Брянської області з бомбардувальників Ту-22М3. Тоді Володимир Зеленський заявив про важливість ракет до Patriot та NASAMS для захисту критичної інфраструктури та всіх українців.
- Х-22 вперше виготовили ще в часи СРСР. Їх розробили для ураження радіолокаційно-контрастних точкових та площинних цілей, тобто авіаносців чи ударних авіаційних груп. Однак вони дуже неточні – 50% запущених боєголовок влучають в радіусі 600 метрів від встановленої цілі.
- Раніше такі ракети фіксували 27 грудня та в серпні минулого року над акваторією Чорного моря. Влітку така ракета атакувала Миколаїв.