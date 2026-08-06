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24 Канал Новини України Ми буквально б'ємось за кожну ракету, – Сибіга прокоментував ситуацію з ракетами для Patriot
6 серпня, 14:27
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Оновлено - 14:28, 6 серпня

Ми буквально б'ємось за кожну ракету, – Сибіга прокоментував ситуацію з ракетами для Patriot

Данило Жоров

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про хід перемовин щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot. Також він назвав інші пріоритети України в сфері озброєння.

Про це глава МЗС сказав під час запитань журналістів.

Що сказав Сибіга?

Андрій Сибіга відповів, на якому етапі перебувають перемовини щодо надання ліцензії на виготовлення ракет-перехоплювачів. Міністр зазначив, що держава працює над локалізацією виробництва критично важливих видів озброєння. За його словами, Україна хоче зменшити залежність від іноземних поставок. 

Він підкреслив, що дипломати працюють з міжнародними партнерами щодо цих питань. Частина проєктів перебуває на етапі перемовин, водночас деякі вже реалізовують. 

Враховуючи наш унікальний досвід, ми вважаємо, що локалізація виробництв у Києві максимально пришвидшить виробництво. В силу різних причин і обставин, якщо брати бюрократично, те, що ми в Україні робимо за місяць, в деяких країнах Європи виробляють роки, 
– підкреслив Сибіга. 

Дипломат відзначив, що партнерам також це вигідно. Перевагою, за його словами, буде прямий доступ до тестування продукції на полі бою. 

Міністр зазначив, що Україна й надалі працюватиме над отримання ліцензій. Дипломат наголосив, що деякі країни вже надали доступ. 

Сибіга назвав ключовим завданням посилення антибалістики. Він розповів, що США можуть виробляти близько 600 ракет PAC-3 для Patriot на рік.

Маючи ситуацію на Близькому Сході, ми розуміємо, як непросто нам зараз отримувати, купувати, обмінювати, діставати ці ракети. Ми буквально б'ємося за кожну ракету і сьогодні будуть ще окремі наради з цього приводу, 
– розповів Сибіга. 

Міністр додав, що Україна продовжує працювати з партнерами, в тому числі США, щодо постачання для систем ППО. 

Також відомо, що Дональд Трамп відхилив прохання Володимира Зеленського про передачу сотень додаткових ракет-перехоплювачів Patriot. Як пише Financial Times, американський лідер пояснив свою позицію тим, що США мають обмежені запаси. 

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ЗРК Patriot
Зброя
Андрій Сибіга