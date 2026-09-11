Україна зможе купувати ракети-перехоплювачі для Patriot за кошти ЄС

У п'ятницю, 11 вересня, Єврокомісія погодила для України винятки із правил оборонних закупівель у межах пакета допомоги на суму 6,1 мільярда євро. Рішення дозволить спрямовувати кошти на американські ракети PAC-3 для систем Patriot.

Також Брюссель погодив 28,3 мільярда євро, передбачені на оборонні потреби Києва у 2026 році в межах Ukraine Support Loan. Про це сказав єврокомісар із питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

Що відомо про рішення Єврокомісії?

Посадовець розповів, що Єврокомісія дозволила 5 винятків зі стандартних правил щодо країн-виробників продукції, яку Україна може придбати за кошти програми Ukraine Support Loan. 3 з них стосуються БпЛА та комплектувальних українського виробництва, ціна яких перевищує встановлені обмеження, ще 2 – американського обладнання.

Одним із винятків стануть ракети PAC-3 для ЗРК Patriot. Країни ЄС ухвалили рішення щодо них 8 вересня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що наступна виплата 3,2 мільярда євро дозволить Україні посилити свою систему ППО. Формальне завершення процедури щодо всіх 5 винятків очікували 11 вересня.

Пакет оборонних закупівель на 6,1 мільярда євро Єврокомісія схвалила ще 24 серпня. Він включає:

системи протиповітряної та протиракетної оборони;

ракети;

боєприпаси;

радари.

Кубілюс підкреслив, що військова перевага України залежить від можливості швидко отримувати критично важливе озброєння у необхідних обсягах. Політик наголосив, що ЄС має зробити все необхідне, щоб пришвидшити постачання, переоцінити пріоритетність замовлень та наростити виробництво.

У 2026 році в межах програми Ukraine Support Loan Україна може отримати 45 мільярдів євро. З них 28,3 мільярда підуть на оборонні потреби, решта – на бюджетну підтримку.

Зверніть увагу! Ukraine Support Loan загальним обсягом до 90 мільярдів євро розрахована на 2026 – 2027 роки. 60 мільярдів євро передбачені на підтримку оборони Києва, а 30 мільярдів — на бюджетні потреби.

Також у вівторок, 8 вересня, відбулося 36-те засідання у форматі "Рамштайн". Європейські партнери оголосили про нові внески для посилення України, зокрема Німеччина про постачання ракет-перехоплювачів до систем Patriot та літаків F-16, а також про закупівлю дронів.