НАТО працює над тим, щоб забезпечити якнайшвидшу поставку ракет ППО для України, – Рютте

Альянс активно працює над тим, щоб прискорити постачання додаткових ракет для протиповітряної оборони України. Програма PURL уже забезпечила значну частину поставок, але потреби України значно вищі за наявні обсяги.

НАТО також готує нову зустріч у форматі "Рамштайн", щоб узгодити подальші кроки підтримки. Про це Марк Рютте заявив під час спільного брифінгу із президентом Володимиром Зеленським у Києві 3 лютого.

Що сказав Рютте про постачання ракет для ППО?

Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом України сказав, що Альянс робить усе можливе для пришвидшення постачання додаткових ракет ППО в Україну.

Він нагадав, що програма PURL вже забезпечила близько 75 % ракет для батарей Patriot та 90 % ракет для інших систем ППО, але цього недостатньо з огляду на потреби української оборони.

Я абсолютно впевнений, що Україна потребує набагато більше. І ми терміново працюємо над тим, щоб забезпечити якнайшвидшу поставку додаткового обладнання. Не тільки через PURL, але й з будь-яких інших джерел, де можна знайти постачання,

– сказав Рютте.

Якими будуть наступні кроки НАТО?

Генсек НАТО також анонсував проведення наступної зустрічі у форматі "Рамштайн", де союзники обговорять подальші кроки підтримки України та шляхи збільшення постачання озброєнь.

Він також планує окрему зустріч з міністром оборони України, щоб узгодити технічні та логістичні питання подальшої співпраці.

Рютте запевнив, що НАТО і надалі підтримуватиме суверенітет і безпеку України, а також прагне справедливого й тривалого миру.

Які ще заяви зробив Рютте під час конференції?