Чи отримала Росія балістичні ракети KN-15 із дальністю до 2 000 кілометрів: що каже розвідка

Розвідка спростувала інформацію про постачання до Росії північнокорейських балістичних ракет KN-15. Вони мають дальність до 2000 тисяч кілометрів.

Медіа поширили цю інформацію без достатньої перевірки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на представника ГУР МО України Андрія Юсова у ефірі Новини.Live.

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Чи передала КНДР Росії далекобійні ракети

У ГУР спростували інформацію, що Росія отримала від КНДР ракети KN-15, здатні вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

За словами Андрія Юсова, окремі медіа розповсюдили ці дані без достатньої перевірки. Юсов зазначив, що ешелони потягів, які нібито використовувалися для транспортування ракет, не відповідають необхідним габаритам для перевезення KN-15 (Pukguksong-2). Ні ракети, ні установки не вмістяться в ті ешелони.

Довідка: Ракета Pukguksong-2 має дальність понад 1200 кілометрів і може нести ядерні заряди. Це секретна розробка КНДР, її характеристики маловідомі. Втім, ймовірно, що до її створення доклалась Росія, зокрема двигунами, схожими з "Іскандером" та пусковою установкою як на радянських зразках.

Він підтвердив, що справді, у ешелонах була зброя, але йдеться про самохідні артилерійські установки та РСЗВ. Про їх поставки в Росію з КНДР було відомо заздалегідь.