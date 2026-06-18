"Рої" українських ракет Ruta можуть атакувати Росію: ЗМІ поділились подробицями випробувань

Невдовзі Україна зможе атакувати російські об'єкти роями крилатих ракет Ruta під координуванням дрону із штучним інтелектом. Компанії Shield AI та Destinus вже провели серію успішних випробувань з інтеграції бойового штучного інтелекту Hivemind на дрони різних типів.

Про це пише військовий портал Defense Express.

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Результати проведених випробувань показали ефективність автономного керування дронами без втручання людини під час польоту. Крім того, система продемонструвала потенціал для підвищення швидкості ухвалення рішень і реагування на загрози на полі бою.

Випробування проходили у три етапи. Перший передбачав два місяці роботи з інтеграції бойового ШІ Hivemind від Shield AI на дрони Hornet від Destinus та проведення льотних випробувань. Так дрон самостійно оновлював свій маршрут відповідно до поточного завдання.

Другий етап – створення повноцінного розвідувально-ударного контуру. Розвідувальний БПЛА V-BAT виконував функції ретранслятора та передавав ударним дронам Hornet інформацію, необхідну для проведення місії.

Як повідомляє Defense Express, Hornet Block 2 може застосовуватися не тільки проти наземних цілей, але й як перехоплювач повітряних об'єктів. Така функціональність відкриває шлях до створення автономних роїв дронів для одночасних ударів по наземних і повітряних цілях.

Під час третього етапу компанії відпрацювали повний цикл виконання бойової місії. Система забезпечувала автономне планування маршруту, політ із врахуванням рельєфу місцевості, оновлення даних про ціль безпосередньо під час польоту, виконання маневрів без участі оператора.

На наступному етапі ці можливості будуть перенесені на платформу Ruta від Destinus в Україні, що дозволить здійснювати скоординовані ударні дії між V-BAT і декількома системами Ruta,

– зазначили в компанії.

Точні терміни випробувань такої концепції поки не розкриваються.

Водночас у Defense Express звертають увагу, що компанії змогли пройти три етапи розробки лише за кілька місяців, що суттєво наближає появу автоматизованих ройових можливостей для крилатих ракет Ruta.

До слова, дещо раніше стало відомо, що Україна завершила розробку своєї першої плануючої авіабомби "Вирівнювач". Над цією розробкою працювали майже півтора року.