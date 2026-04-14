Ракети SCALP в дії: СОУ розтрощили ворожі склади із БпЛА та боєприпасами

У ніч на 14 квітня підрозділи Сил оборони України атакували низку важливих об'єктів ворога. Уражено місце зберігання ударних безпілотників та склади із боєприпасами на окупованих територіях України.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Сили оборони атакували радіолокаційні станції та ЗРК росіян

Які об'єкти ворога розтрощили ЗСУ?

У ніч на 14 квітня Повітряні сили ЗСУ атакували місця зберігання ворожих ударних безпілотників у районі аеропорту "Донецьк" на ТОТ Донецької області. Для удару використали франко-британські крилаті ракети SCALP та керовані авіаційні бомби GBU-39.

Водночас українські ударні дрони уразили склади боєприпасів російської армії в районах населених пунктів Азовське Запорізької області, Урзуф та Куликівське Донецької області.

Наразі точні втрати противника та масштаби збитків встановлюються.

Сили оборони України продовжать вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії Росії проти України,

– додали у Генштабі.

ЗСУ атакували ворожі склади із БпЛА: дивіться відео Генштабу