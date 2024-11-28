Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію. Унаслідок ворожої атаки на регіон двоє людей отримали легкі ушкодження.

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Ворог атакував Київщину дронами та ракетами

Зазначається, що постраждалі самостійно звернулися до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Серед пошкоджень

Інфраструктурний об'єкт: пошкоджено будівлю та два автомобілі, виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

Інший район області: пошкоджено приватний будинок, нежитлову будівлю та ангарне приміщення.

Під час нічної атаки сили протиповітряної оборони збили кілька ворожих цілей. Водночас внаслідок обстрілів завдано руйнувань на місцях.

Ситуація зі світлом в області

Через обстріли на Київщині впроваджено екстрені відключення електроенергії за вказівкою "Укренерго". В області працюють 466 пунктів незламності, де люди можуть зігрітися, зарядити пристрої та отримати базові послуги.

Оперативні групи продовжують ліквідовувати наслідки атаки. Влада закликає мешканців бути обережними та повідомляти про будь-які підозрілі предмети або уламки на місцях.

До слова, Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну, завдавши ударів по енергетичній інфраструктурі, що призвело до аварійних відключень електроенергії.

Повітряні сили України збили 76 крилатих ракет, 3 керовані авіаційні ракети та 35 ударних БпЛА, хоча значна частина енергетичних об'єктів була пошкоджена.