Про це 24 Каналу сказав речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Усі ракети, що летіли на Одещину, були збиті нашими силами протиповітряної оборони.

Дивіться також Коментарі зайві, – у Зеленського показали наслідки нічного удару по Одесі

Розуміємо, що ймовірно росіяни хотіли атакувати портову інфраструктуру. Ну і як завжди б'ють по цивільних об'єктах, зокрема й намагаються "кошмарити" одеситів і тиснути психологічно, – це без перебільшення спроба тиску,

– мовив речник.

Уламки влучили у гіпермаркет, житловий будинок та гуртожиток. За попередньою інформацією троє людей постраждали – це працівники гіпермаркету: двоє з них у лікарні, одна людина від госпіталізації відмовилась.

Атака була передбачуваною

Нічна атака на Одесу не стала несподіванкою – напередодні росіяни вивели у море фрегат "Адмірал Макаров" з вісьмома "Калібрами" на борту, тож українські захисники вже готувались до ймовірного обстрілу міста.

Над Одесою ППО знищили усі військові цілі: дивіться відео

"Розуміємо, що це не закінчення війни, ворог і надалі буде накопичувати певний арсенал, щоб атакувати, зокрема й енергетичну інфраструктуру. Але такі результати як сьогодні - потрапляння на 100% у всі військові цілі, – давненько у нас не було таких результатів після тих масованих обстрілів, які Росія цього літа здійснює проти Одеси", – зазначив Братчук.

Українські військові, вище військово-політичне керівництво держави докладають титанічних зусиль, аби удосконалювати систему ППО, зокрема на Одещині. Маємо надію, що ворожі атаки вдаватиметься так само успішно відбивати і надалі.

Повітряна атака на Одесу вночі 14 серпня