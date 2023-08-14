Про це 24 Каналу сказав речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Усі ракети, що летіли на Одещину, були збиті нашими силами протиповітряної оборони.
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Розуміємо, що ймовірно росіяни хотіли атакувати портову інфраструктуру. Ну і як завжди б'ють по цивільних об'єктах, зокрема й намагаються "кошмарити" одеситів і тиснути психологічно, – це без перебільшення спроба тиску,
– мовив речник.
Уламки влучили у гіпермаркет, житловий будинок та гуртожиток. За попередньою інформацією троє людей постраждали – це працівники гіпермаркету: двоє з них у лікарні, одна людина від госпіталізації відмовилась.
Атака була передбачуваною
Нічна атака на Одесу не стала несподіванкою – напередодні росіяни вивели у море фрегат "Адмірал Макаров" з вісьмома "Калібрами" на борту, тож українські захисники вже готувались до ймовірного обстрілу міста.
Над Одесою ППО знищили усі військові цілі: дивіться відео
"Розуміємо, що це не закінчення війни, ворог і надалі буде накопичувати певний арсенал, щоб атакувати, зокрема й енергетичну інфраструктуру. Але такі результати як сьогодні - потрапляння на 100% у всі військові цілі, – давненько у нас не було таких результатів після тих масованих обстрілів, які Росія цього літа здійснює проти Одеси", – зазначив Братчук.
Українські військові, вище військово-політичне керівництво держави докладають титанічних зусиль, аби удосконалювати систему ППО, зокрема на Одещині. Маємо надію, що ворожі атаки вдаватиметься так само успішно відбивати і надалі.
Повітряна атака на Одесу вночі 14 серпня
- Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. У ніч проти 14 серпня ворог бив по Одещині дронами та крилатими ракетами.
- Близько першої години ночі пролунала повітряна тривога через загрозу дронів-камікадзе, а о 01:43 Повітряні сили повідомили мешканців області, що існує також ракетна загроза. Ближче до 2 ночі вибухи чули як у самій Одесі, так і в області.
- Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони усі цілі знищено. У Повітряних силах зазначили, що було застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття.
- За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, спалахнули дві потужні пожежі внаслідок ракетного удару. Їхньою ліквідацією займаються пожежники.