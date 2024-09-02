За словами Сікорського, ліквідація російських ракет – це законна самооборона. Таким чином Польща буде виконувати свій конституційний обов'язок.
Дивіться також Чи треба збивати російські ракети, запущені по Україні: результати опитування у Польщі здивували
Польські військові будуть захищати власну територію
Сікорський зазначив, що Польща має гарантувати безпеку своїх громадян, незважаючи на побоювання, що перехоплення ракет над українською територією може втягнути НАТО у війну між Росією та Україною.
За його словами, членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору, бо це є власним конституційним обов'язком.
Особисто я вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, це буде законною самообороною (збити їх – 24 Канал),
– сказав Сікорський.
На думку Сікорського, думати про збиття російських ракет над Україною варто хоча б через опікування безпекою власних громадян.
Нагадаємо, що 2 вересня окупанти вдарили по Україні ракетами. Через російську атаку на нашу державу Польща знову підіймала авіацію.