За словами Сікорського, ліквідація російських ракет – це законна самооборона. Таким чином Польща буде виконувати свій конституційний обов'язок.

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Польські військові будуть захищати власну територію

Сікорський зазначив, що Польща має гарантувати безпеку своїх громадян, незважаючи на побоювання, що перехоплення ракет над українською територією може втягнути НАТО у війну між Росією та Україною.

За його словами, членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору, бо це є власним конституційним обов'язком.

Особисто я вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, це буде законною самообороною (збити їх – 24 Канал),

– сказав Сікорський.

На думку Сікорського, думати про збиття російських ракет над Україною варто хоча б через опікування безпекою власних громадян.

Нагадаємо, що 2 вересня окупанти вдарили по Україні ракетами. Через російську атаку на нашу державу Польща знову підіймала авіацію.