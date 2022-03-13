Ракетний обстріл Харкова: під завалами знайшли тіло жінки

Днями російські ракети атакували Харків, зокрема одна з них влучила у житловий будинок. Внаслідок обстрілу будинок зруйнувався, під завалами досі знаходять тіла людей.

Ворожа ракета потрапила в 5-поверховий житловий будинок на вулиці Холодногірській у Харкові.

До теми На Харківщині з-під завалів дістали тіла 5 загиблих, зокрема двох дітей

ДСНС продовжують аварійно-рятувальні роботи. Під завалами будинку на 4-поверсі було виявили тіло загиблої 73-річної жінки.



Будинок після влучення ракети у Харкові / ДСНС

Окрім того, піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжують знешкоджувати артилерійські боєприпаси, що не розірвались. Було відпрацьовано близько 40 адрес, де знаходились спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.

Додамо, що російські окупанти не змогли захопити Харків, тому вирішили знищити його бомбардуваннями. Орки обстрілюють Харків реактивними снарядами та скидають на місто багато бомб. Дивіться жахливе відео руйнувань у Харкові – за посиланням.

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