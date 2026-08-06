Руйнувань і жертв буде більше: ISW пояснив загрози для України від нової угоди Росії і КНДР

Північна Корея посилює свою участь у війні проти України. Вона готується до розгортання у Росії свого ракетного підрозділу.

Перекидання ракетних підрозділів є новим і важливим етапом співпраці Москви і Пхеньяну. На цьому наголошують в Інституті вивчення війни.

Чим загрожує Україні ракетний підрозділ з КНДР?

Аналітики зазначають, що КНДР, ймовірно, прагне отримати досвід ведення сучасної війни. Північнокорейські ракетники зможуть здобути нові бойові навички, які доповнять досвід військових КНДР, отриманий під час боїв у Курській області.

Наразі незрозуміло, чому Північна Корея вирішила направити своїх ракетників саме зараз.

Однак не виключено, що Москва і Пхеньян хочуть скористатися тим, що в України скоротилися запаси ракет-перехоплювачів для протидії балістичним ракетам.

Вони прагнуть перевірити ефективність північнокорейських ракет у реальних бойових умовах, зокрема якщо їх запускатимуть самі військові КНДР.

Надходження додаткових північнокорейських ракет, ймовірно, дозволить Росії найближчим часом посилити балістичні удари по Україні без необхідності витрачати запаси ракет С-400 і "Циркон".

У липні 2026 року Росія дедалі частіше застосовувала ракети "Циркон" і модифіковані ракети С-400, які летять за балістичною траєкторією. Імовірно, це пов'язано з виснаженням запасів традиційних балістичних ракет і обмеженими темпами їх виробництва.

Поява ще приблизно 160 північнокорейських балістичних ракет дасть Росії змогу або збільшити кількість ракет у кожному масованому ударі, або довше підтримувати нинішню інтенсивність обстрілів.

Через більшу бойову частину, але нижчу точність, ці ракети можуть спричиняти ще масштабніші руйнування та більшу кількість жертв, насамперед серед цивільної інфраструктури та мирного населення.

Що відомо про ракетний підрозділ з КНДР?

Речник ГУР Андрій Черняк в інтерв'ю Reuters повідомив, що до західної частини Росії почав прибувати північнокорейський ракетний підрозділ.

Ймовірно, він має на озброєнні 120 балістичних ракет невстановленого типу та шість пускових установок.

За словами Черняка, Росія планує розмістити цей підрозділ, до складу якого входять близько 90 військових із КНДР, у Воронезькій області в складі 112-ї ракетної бригади.

Водночас незрозуміло, чи йдеться про передову позицію цієї бригади у Воронезькій області, адже її основне місце дислокації – Івановська область.

Черняк також повідомив, що Північна Корея вже передала Росії партію із 40 балістичних ракет KN-23/24 та відповідний персонал.

Остаточну кількість і конфігурацію нового постачання сторони мають узгодити під час переговорів на найвищому рівні у вересні 2026 року.

Він зазначив, що під час російського удару в ніч з 29 на 30 липня була використана одна з ракет із цієї першої партії.