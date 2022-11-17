Уламок прорізав пальто і встряг у тіло: Філатов показав моторошне фото пораненої у Дніпрі

17 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Міський голова Борис Філатов показав страшний кадр однієї з постраждалих.

Як виявилось, внаслідок удару постраждала співробітниця мерії. Зауважимо, що наразі відомо про 4 поранених, серед яких є підліток.

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Моторошне фото пораненої у Дніпрі

Це – пальто. А це – уламок. Пальто належить співробітниці мерії. Моїй підлеглій. Нині її оперують,

– опублікував фото Філатов.



Пальто пораненої жінки / фото Борис Філатов

Мер розповів, що під час ракетного обстрілу співробітниця мерії та її колега просто робили свою роботу – допомагали немічним стареньким.

"Коли ви підносите молитви до неба, не забувайте, будь ласка, про слова подяки для простих людей: працівників соцзахисту, листонош, енергетиків, медиків, рятувальників, комунальників. Усіх тих, хто воює без зброї в руках та рятує наші життя", – наголосив Філатов.

Що відомо про ракетну атаку Дніпра 17 листопада

17 листопада повітряна тривога пролунала у більшості областей України. Під час неї у Дніпрі пролунали вибухи.

О 9:20 надійшло повідомлення від заступника глави ОП Кирила Тимошенка, що окупанти обстріляли Дніпро. Зафіксовано влучання у два об'єкти інфраструктури.

Згодом мер міста Борис Філатов повідомив, що унаслідок ракетного удару, за попередніми даними, постраждали 4 людей, серед яких 15-річний підліток.

Пізніше голова ОВА Валентин Резніченко розповів, що окупанти влучили в промисловий об'єкт і кількість постраждалих зросла до 5 осіб. Усі перебувають у лікарні в стані середньої важкості.

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