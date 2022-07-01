Там мешкали понад 150 людей: сумні кадри зі зруйнованої 9-поверхівки в Сергіївці

Росіяни у ніч проти 1 липня цинічно обстріляли Одещину. Ворог поцілив у бази відпочинку та житлову багатоповерхівку. В останній мешкали понад 150 людей.

За даними речника Одеської ОВА Сергія Братчука, рятувальники завершили пошук тіл.

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Братчук розповів, що будинок повністю пошкоджений з одного боку, знищено плити на поверхах.

Загалом у дев'ятиповерхівках проживало 150 – 160 осіб. Також у квартирах є загиблі тварини, переважно кішки, чути гавкіт собак,

– написав він.

В ОВА додали, що під завалами на базі відпочинку, що розташована поруч, можуть бути люди.

Жертв більшає

На місце події оперативно прибули рятувальники. Об 11:36 з'явилась актуальна інформація щодо жертв ракетного удару. Наразі відомо про 19 загиблих і 38 постраждалих. Серед них – 6 дітей. До того ж постраждала вагітна жінка. Такими даними оперують рятувальники, які упродовж не однієї години борються за кожне життя. Тяжкопоранених госпіталізували.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що станом на 9:40 внаслідок обстрілу баз відпочинку загинуло 2 людей, серед яких – 12-річний хлопчик. Під завалами бази залишаються 3 людей, серед яких двоє дітей.

Моторошні наслідки удару по Одещині / Фото Суспільне Одеса

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