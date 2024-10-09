Тут є цікавий нюанс: чому Байден так затягує з рішенням бити по Росію західною зброєю

Україна досі не отримала дозвіл на удари по Росії західною зброєю. У багатьох є сподівання, що Київ отримає це рішення на найближчому "Рамштайні". Але не все так просто.

Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, зауваживши, що план перемоги України мав би містити пункт про дозвіл на удари по території Росії. Зрозуміло, що зараз тривають консультації з партнерами щодо цього документу.

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Чому Байден ще не дав дозвіл

Як наголосив Джигун, ЗМІ неодноразово повідомляли, що Велика Британія готова дозволити Україні бити по Росії далекобійною зброєю. Але всі тут оглядаються на рішення Сполучених Штатів, якого поки що немає. Якби Байден дав би цей дозвіл, то був би справжнім "батьком вільного світу". У такому випадку його відсутність на найближчому "Рамштайні" нічого не змінила б.

Тому, ймовірно, на цій зустрічі не ухвалять ключових рішень щодо України. Однак варто очікувати подальших кроків щодо підтримки Україні. Йдеться про рішення щодо постачання ППО або ж посилення авіаційної коаліції тощо.

Байден ще може ухвалити важливі рішення для України. І найцікавіший нюанс в тому, що на це варто очікувати вже після виборів у США. Тоді результат буде відомим – і Байдену вже не буде чого втрачати. Зараз Трамп регулярно критикує демократів, щоб підняти собі рейтинги.

Те, що стосується дозволів на удари по Росії та нових етапів війни, якщо й станеться за президентства Байдена, то вже після закінчення виборів. Йдеться про листопад 2024 року – січень 2025 року,

– сказав Джигун.

Вже відомо, що Байден раптово скасував свій візит на засідання "Рамштайн", яке має відбутися 12 жовтня. Це сталося через ураган "Мілтон", який наближається до Флориди. У Пентагоні навіть розглядають можливість перенесення зустрічі "Рамштайн". Але конкретного рішення поки немає.