У матері депутата Київради конфіскують Range Rove, куплений за 65 тисяч гривень

У матері депутата Київської міської ради конфіскують Range Rove. Машину вона купила в юридичної особи всього за 65 тисяч гривень.

Варто зауважити, що депутат зазначив у декларації, як пише Офіс генпрокурора, що користується автомобілем, який коштує понад 2,3 мільйона гривень.

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Що відомо про справу

Прокурори Київської міської прокуратури довели в суді, що депутат Київської міської ради 9 скликання вчинив адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (частина 1 статті 172-5 кодексу України про адміністративні правопорушення).

Шевченківським районним судом міста Києва депутата визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення за частиною 1 статті 172-5 кодексу України про адміністративні правопорушення та накладено стягнення у виді штрафу у розмірі 2550 гривень з конфіскацією подарунка – автомобіля Range Rover Sport, 2020 року випуску,

– зазначили в прокуратурі.

Там пояснили, що прокурори встановили:

у 2022 році матір депутата Київради за допомогою його помічника-консультанта купила у юридичної особи Range Rover Sport, 2020 року випуску, за 65 тисяч гривень;

депутат у своїй декларації за 2023 рік зазначив, що користується машиною й коштує вона понад 2,3 мільйона гривень.

Врешті суд визнав придбання автомобіля за значно заниженою ціною подарунком близькій особі депутата, що заборонено законом "Про запобігання корупції".

Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу та залишив в силі рішення суду першої інстанції.