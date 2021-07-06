Нове життя старому авто: у Кропивницькому показали раритетну колекцію – фото, відео

У Кропивницькому група автолюбителів колекціонує раритетні марки автівок. Клуб започаткували ще у 1980-х роках. Серед автомобілів є радянські "Москвичі", італійські Fiat та німецькі Opel.

Вінтажні автомобілі знаходять через оголошення чи на автобазарах. Нерідко приганяють з інших міст або країн.

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Їх капітально ремонтують, а тоді вже показують на загал, зокрема і на міжнародних автомобільних виставках.

Вінтажна "Волга"

Один з автомобілів – радянська "Волга", якій скоро виповниться 60 років. Однак виглядає машина, як нова.

Власника автомобіля – Сергій Таранник, він отримав автомобіль у подарунок від товариша. Таранник віддав на ремонт чимало грошей:

пофарбував іржавий кузов;

змінив оббивку в салоні;

найдовше ремонтував двигун.



Вінтажна "Волга" Сергія Таранника / Скриншот з відео

Тепер на "Волзі" Таранник без проблем подорожує за кордон. Чоловік цим автомобілем їхав до Румунії, Болгарії, Туреччини.

Погляди, якщо чесно, інколи навіть набридають. Кожна машина або моргає світлом, або сигналить. Знімають, фотографуються,

– розповів Сергій Таранник.

Угорські колекціонери пропонували викупити вінтажну "Волгу", але Сергій відмовився, адже вважає автомобіль членом сім'ї.

Раритетний Fiat

Микола Урсуленко – власник раритетного Fiat. Окрім нього у своєму гаражі чоловік тримає приблизно 10 класичних марок машин. Simca-Fiat – одна з найрідкісніших моделей. Французи випускали авто лімітованою серією ще наприкінці 1930 років. Всього у світі існує лише 300 таких машин, а їздили на них здебільшого заможні леді.



Микола Урсуленко і його Simca-Fiat / Скриншот з відео

Спортивний "Запорожець"

Через пів року "Запорожець", який також показали серед раритетних автомобілів, братиме участь у ралі Монте-Карло. Очолюватиме український екіпаж досвідчений автогонщик Роман Щипков.



"Запорожець", який братиме участь у спортивних змаганнях / Скриншот з відео

На вимогу організаторів, заводську комплектацію "Запорожця" майже не змінювали, а лише обладнали машину додатковими фарами та поставили гідравлічні крісла.

Це жорсткі гонки по горах з купою штрафних балів. Кожному автомобілю видається легенда, GPS-датчик і час для цього класу,

– пояснив Щипков.

Нині резиденти Клубу любителів ретроавтівок зареєстрували приблизно 50 раритетних легковиків, які випускали 50 і більше років тому. Попри поважний вік, автомобілі досі на ходу і вірно служать своїм власникам. Колекціонери за популярністю не женуться, а лише хочуть продемонструвати розмаїття світового автопрому.