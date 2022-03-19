Рашисти в дії: на стелі російського Кисловодська замінили російську літеру "В" на латинську "V"

19 березня 2022 , 06:49
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Джерело:

телеграм ZN.UA

У Кисловодську вирішили зробити оновлення в написі міста при вʼїзді на його територію.

Відомо, що на в'їзній стелі російського Кисловодська замінили російську літеру "В" на латинську "V".

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Тамтешній мер сказав, що вона там залишиться до завершення "спецоперації".

Дивіться світлини до та після:

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Автор: Марія Лелека