Рашисти в дії: на стелі російського Кисловодська замінили російську літеру "В" на латинську "V"

У Кисловодську вирішили зробити оновлення в написі міста при вʼїзді на його територію.

Відомо, що на в'їзній стелі російського Кисловодська замінили російську літеру "В" на латинську "V".

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Тамтешній мер сказав, що вона там залишиться до завершення "спецоперації".

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