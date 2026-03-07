В районі Донецького аеропорту ракети ATACMS та SCALP вгатили по місцю, де зберігають "Шахеди"

У суботу, 7 березня, ракетами ATACMS та SCALP уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника типу "Шахед". Влучання сталося в районі Донецького аеропорту

Про це розповіли в Генштабі ЗСУ.

Що відомо про удар по місцю зберігання "Шахедів"?

6 та в ніч на 7 березня підрозділи Сил оборони України завдали низки ударів по російських військових об'єктах, щоб послабити бойовий потенціал ворога. Атака ракетами ATACMS та SCALP спричинила масштабну пожежу та вторинну детонацію на місці, де окупанти зберігали "Шахеди".

Також знищено пункт управління ворожими дронами поблизу Діброви на ТОТ Луганщини, уражено командно-спостережний пункт у районі Кругляківки в Харківській області.

По позиціях росіян біля Тавільжанки на Харківщині та у районах Воскресенки й Новопавлівки на Донеччині били з артилерії.