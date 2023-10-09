Росіяни посилюють мінування в районі Роботине – Вербове та намагаються "заморозити" ЗСУ, – ISW

Наші військові продовжують просуватися на Мелітопольському напрямку. Водночас ворог намагається зробити все для того, щоб їм це не вдалося. Зокрема, мінуючи території у районі Роботине – Вербове.

Як зазначають у свіжому звіті Інституту з вивчення війни, наші захисники продовжили контрнаступальні операції під Бахмутом, а також мають незначне просування на заході Запорізької області за 8 жовтня. Вони проаналізували геолокаційні кадри, опубліковані за минулу добу.

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Що відомо про просування ЗСУ

Геолокаційні кадри свідчать про те, що наші військові досягли обмежених успіхів на північ від Новопрокопівки (14 кілометрів на південь від Оріхова). Водночас російський блогер стверджує, що українські сили просунулися вперед поблизу Копані (10 кілометрів на південний захід від Оріхова).

Водночас Генштаб повідомив, що ЗСУ досягли часткового успіху на північний схід від Андріївки (7 кілометрів на південний захід від Бахмута). Тим часом російські джерела стверджують, що наші військові продовжують атаки поблизу Андріївки та Курдюмівки (11 кілометрів на південний захід від Бахмута).

Окупанти продовжують мінувати території

В Інституті зазначають, що російські війська активізували мінування у районі Роботине – Вербове. Вони намагаються зафіксувати наших військових на ділянках фронту, віддалених від західних районів Запорізької області.

Тим часом російські блогери стверджують, що їхні війська почали заміновувати раніше розміновані ділянки на лінії Роботине – Вербове (10 кілометрів на південь – 18 кілометрів на південний схід від Оріхова), щоб досягти тактичної несподіванки.

Блогери стверджують, що інтенсивні російські мінування та розмінування завадили пересуванню важких українських вантажів і техніки на цих ділянках фронту за останні дні.

Ще один відомий блогер, пов'язаний з Кремлем, стверджував, що російські війська активізували тактичні наступальні операції на кількох ділянках фронту за межами Запорізької області. Їхня мета – розтягнути українську оборону та відволікти увагу українців.

Власне, речник оперативно-тактичного угруповання "Таврійський" полковник Олександр Штупун зазначив, що російські війська намагаються закріпитися на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. А також вони прагнуть не дати можливості перекинути резерви на Запорізький напрямок.