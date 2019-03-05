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      Злой Одессит

      Разочарование для России: уровень добычи газа в Украине вырос

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      Уровень добычи газа в Украине снова вырос
      Уровень добычи газа в Украине снова вырос / Daynews.com.ua

      Пришла весна и сейчас самое время поговорить о вопросах, которые пятый год подряд не дают спокойно спать нашим "гибридным" соседям. В частности, замерзли украинцы в этом году или нет? И, судя по тому, что мы имеем на сегодня, прогнозы пропагандистов вновь ушли на дно лужи.

      Для начала по ПХГ. Так, согласно данным АО "Укртрансгаз" в подземных газовых хранилищах Украины на данный момент находится 9 млрд 979 млн м³. Всего же за имеющийся период отопительного сезона, начавшегося 7 ноября 2018 года из ПХГ было отобрано 7 млрд 215 млн м³.

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      При этом пиковый отбор газа из ПХГ зафиксировали в феврале. Так, за месяц было отобрано 2 млрд 529,39 млн м³.

      Вместе с данными по ПХГ, думаю, будет полезной и другая статистика, касающаяся тоже газа, но уже уровня его добычи за январь. И она, надо сказать, так же не прибавит радости нашим гибридным доброжелателям.

      Так, по состоянию за январь, добыча газа в Украине выросла на 2,4% в сравнении с январем 2018 года и составила 1 млрд 818,1 млн м³. Старт года с прироста не может не радовать, ведь планка добычи в 21 млрд м³ должна быть в этом году обязательно преодолена.

      Собственно, поздравляю всех с наступлением весны и в очередной раз, не сбывшейся мечтой информационных террористов, упорно развивших нарративы о стремительно сокращающихся запасах в ПХГ и неминуемом "холодоморе".

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики Новини України Гроші Газ Публікації
      Джерело: 24 Канал
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