Разом з партнерами ми робимо все можливе, щоб чинити шалений тиск на Путіна, – Джонсон

Борис Джонсон звернувся безпосередньо до українців, які зараз безпосередньо на території держави, та до тих, які у сусідніх країнах.

За його словами, разом із багатьма друзями України Велика Британія робить все можливе, щоб підтримати українців та чинити шалений тиск на Володимира Путіна.

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"Ми обʼєднали зусилля з більш ніж 25 союзниками та партнерами з усього світу, аж до Австралії, щоб надати підтримку тим, хто бʼється і захищає не лише свої домівки, а й свободу та демократію", – повідомив Борис Джонсон.

Крім того, він розповів, що разом зі США та Європейським Союзом вони запровадили наймасштабніший в історії Росії пакет санкцій проти неї. Й він буде збільшуватися – аж поки ця агресія не закінчиться.

Світ відвертається від Путіна та його режиму. Глобальні корпорації рвуть звʼязки з Росією. Участь росіян у спортивних змаганнях скасовується. І країна за країною займають жорстку позицію. Лещата стискаються та продовжуватимуть стискатися,

– зазначив Джонсон.

Він додав, що знає, як зараз люди переживають за рідних та друзів. "Я запевняю, що ми робимо все, що є в наших силах, аби допомогти біженцям із зони конфлікту. Ми спростили процедуру для приймання родичів українців, які живуть у Сполученому Королівстві, за Програмою з допомоги сімʼям з України", – розповів Борис Джонсон.

Дивіться відео з Борисом Джонсоном:

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