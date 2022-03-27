"Разом переможемо!" – Кличко виклав відео про життя Києва під час війни

"Дорогі кияни, українці! Київ – серце України, до якого вже більше місяця рветься ворог. Але Київ стоїть, Київ обороняється, Київ живе і працює!" – зазначив Віталій Кличко.

Мер Києва Віталій Кличко виклав у Facebook відео про життя Києва під час війни.

До відео увійшли не лише кадри зруйнувань, яких завдав українській столиці ворог, але й буденна робота гуманітарного штабу міста та волонтерів, медиків та комунальників, територіальної оборони та міської влади.

"Разом ми вистоїмо і переможемо!" – запевнив мер Києва.