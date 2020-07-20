Дмитро Разумков переконаний, що криза, зумовлена коронавірусом, ще триватиме. Проте Україна потроху виходить із кризи, оскільки виконання бюджету зростає.

Про це він заявив на брифінгу 20 липня, повідомляє 24 канал.

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Наступного року економіка зросте на 6%

"Насправді Україна сьогодні живе в реаліях, у яких живе увесь світ. Коронавірус і пандемія внесли свої обмеження, свої новели, які ми бачимо як у світовій економіці, так і в економіці нашої держави. Якщо ми говоримо мовою цифр, то, якщо я не помиляюсь, згідно з прогнозами по Єврозоні буде спад економіки майже на 9%. Це цього року. Наступного року прогнозується лише зростання на 6% – знову вона не відновиться. І це призводить до того, що змінюються пріоритети для кожної з держав", – розповів Разумков.

Зокрема, головною такою зміною є саме переорієнтація на внутрішніх виробників, на захист національних інтересів, на захист та просування економіки – власної економіки держав.

Разумков впевнений, що працювати виключно в режимі замкнутої економіки неможливо. Відтак, міжнародний рух і фінансів, і капіталу, і промисловості, і товарів так само буде зберігатися. Натомість Україна повинна знаходити ключові точки росту і розвиватися.

Потроху виходимо з кризи

Щодо виконання бюджету – то за останні 1,5-2 місяці ми бачимо позитивний тренд. Якщо до червня виконання бюджету було близько 88%, то зараз ми бачимо 92%,

– зазначив Разумков.

За його словами, це означає, що економіка потроху виходить з економічної кризи.

"Але говорити про те, що ми вийшли повністю, що ми можемо говорити про серйозне зростання, як і вся Європа, як і весь світ, – я думаю, що це, м'яко кажучи, зарано. Та економічна криза, з якою ми зіткнулись у світі, – я думаю, що її можна порівняти лише з економічними проблемами, які ми бачили після Другої світової війни. І на жаль, сьогодні говорити, що ми пройшли найгіршу точку, я думаю, що теж поки що зарано", – підсумував голова ВР.

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