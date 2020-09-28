Разумков: Вірменія і Азербайджан повинні сісти за стіл переговорів
Україна стурбована подіями у Нагірному Карабасі. Азербайджан та Вірменія повинні сісти за стіл переговорів, щоб зупинити військовий конфлікт та уникнути нових жертв.
Про реакцію України на події у Нагірному Карабасі розповів голова Верховної ради України Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради 28 вересня.
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Зі слів Разумкова, зараз настали непрості часи для Вірменії та Азербайджану.
Ми як держава стурбовані тим, що відбувається, бойовими діями. І я від себе і від Верховної ради хотів би закликати всіх зробити максимум для того, щоб не гинули люди, і сісти за стіл переговорів для того, щоб зберегти життя і мирного населення, і громадян обох держав,
– заявив спікер Верховної ради.
Разумков сподівається, що саме таким шляхом вирішиться конфлікт в Нагірному Карабасі.
Дивіться відео з засідання погоджувальної ради 28 вересня:
Коротко про конфлікт Вірменії та Азербайджану
- Вранці 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії.
- За словами прем'єр-міністра Вірменії Ніколо Пашиняна, ініціатором був Азербайджан. У Міноборони Азербайджану в початку обстрілів звинуватили Вірменію.
- Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна зазнала втрат, але скільки саме людей загинули, ще невідомо. Проте Вірменія заявила, що під час бойових зіткнень 27 вересня загинули близько 200 азербайджанських військових.
- У Міноборони Вірменії повідомили про вбитих і поранених серед свого населення – загинули 16 і поранено близько 100 військовослужбовців, 10 з них евакуйовано в Єреван. Своєю чергою, в Міноборони Азербайджану заявили, що вбили понад 550 вірменських військовослужбовців. Проте цю інформацію Вірменія вже спростувала.
- У Вірменії також заявили про те, що вони збили два вертольоти й три БПЛА Азербайджану. Країна звинуватила Азербайджан в ракетних обстрілах і використанні дронів. Азербайджан спростовує цю інформацію.
- У невизнаній республіці Нагірний Карабах ввели воєнний стан. Крім того, оголошена загальна мобілізація осіб старших за 18 років.
- 28 вересня Алієв підписав розпорядження про часткову мобілізацію в країні та призначив коменданта територій, на яких ввели комендантську годину.