Україна стурбована подіями у Нагірному Карабасі. Азербайджан та Вірменія повинні сісти за стіл переговорів, щоб зупинити військовий конфлікт та уникнути нових жертв.

Про реакцію України на події у Нагірному Карабасі розповів голова Верховної ради України Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради 28 вересня.

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Зі слів Разумкова, зараз настали непрості часи для Вірменії та Азербайджану.

Ми як держава стурбовані тим, що відбувається, бойовими діями. І я від себе і від Верховної ради хотів би закликати всіх зробити максимум для того, щоб не гинули люди, і сісти за стіл переговорів для того, щоб зберегти життя і мирного населення, і громадян обох держав,

– заявив спікер Верховної ради.

Разумков сподівається, що саме таким шляхом вирішиться конфлікт в Нагірному Карабасі.

Дивіться відео з засідання погоджувальної ради 28 вересня:

Коротко про конфлікт Вірменії та Азербайджану