Развенчание фейка о "пьяном" Порошенко

Расскажу историю, откуда впервые пошел миф по интернету про "пьяного" Порошенко.

В качестве иллюстрации показывают видеофрагменты и вот такую фотографию одного и того же мероприятия в Новых Петровцах 4 апреля 2015-го года, где проходила демонстрация новых образцов военной техники, которые закупила Нацгвардия. Там была масса журналистов, в том числе и я. На одном из репортажей видно, как президент смотрел в телефон как он выглядит, а потом произнес речь с низко надвинутой на глаза кепкой. Так вот, президент был трезв, и в этом легко удостовериться, если посмотреть видео его выступления в Новых Петровцах.

Красное лицо у Порошенко было совсем по другой причине, которую тележурналисты не видели, поскольку их не пустили на площадку, где проводилась стрельба, они ждали перед казармой на плацу подход к прессе. А я как представитель "Цензор.Нет" был без камеры и прошел на полигон просто посмотреть.

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Там произошел инцидент, который объясняет состояние Петра Алексеевича.Когда президенту показывали снайперскую винтовку калибра 12,7 мм, которая была установлена для стрельбы на станок, чтобы было удобно стрелять стоя, Порошенко предложили выстрелить.

Вокруг президента были генералы Нацгвардии и Вооруженных сил, военной разведки, Госохрана, СБУ, в общем куча людей с большими званиями. Толпа была немалая и все генералы сочли своим долгом сказать что-то президенту про характеристики винтовки – "Баррета" или чего-то еще на 12,7 мм. Причем было очевидно, что ни один из них не имеет понятия, что это за оружие. К таким крупнокалиберным снайперкам у начальства благоговейное отношение как к "вундерваффе" и внимание к 12,7 мм на "показухах" всегда очень забавно.

Так вот, Петр Алексеевич решил выстрелить из столь хваленого ствола. Несмотря на обилие "специалистов" в лампасах и обилие модно одетых охранников, рядом с президентом не оказалось никого, кто бы ему рассказал, что очень важной характеристикой винтовки калибра 12,7 мм, о которой надо бы рассказать в первую очередь, является ее мощная отдача!

К сожалению, эту информацию президент получил непосредственно сам, эмпирическим путем. После выстрела. И получил сильный удар в глаз, слишком близко прижавшись к оптическому прицелу!

Это было похоже на легкий нокдаун, но глаз, как видно, уцелел, крови не было. А тогда я подумал, что президенту станет плохо. Он приехал бледный, очевидно, после бессонной ночи, а тут лицо здорово покраснело. Но надо отдать должное, Порошенко не раскис и не уехал, что вполне логично было бы ожидать, а решил держать удар. Генералы, как нашкодившие котята, сразу стыдливо притихли. А Петр Порошенко несмотря ни на что, подход к прессе не "слил". Он был зол, ему было больно, но бестолковых нацгвардейцев и охрану, которые не в состоянии подсказать президенту правила обращения с оружием, он не отчитывал, им все сошло с рук. Думаю, он даже не понял, что вся эта толпа в погонах были обязаны его предупредить, прежде чем разрешить ему сделать выстрел.

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Впрочем, военных и охранников с самостоятельным мышлением президент вокруг себя не терпит, так что остановить его и подсказать, конечно, было некому. Я в тот момент подумал, что если у него так организована собственная безопасность, то что ж тут требовать в других вопросах... В данном случае за назначение послушных и неспособных сказать президенту "стоп" силовиков на ответственные посты, Петр Алексеевич вполне закономерно получил в глаз! Символично получилось, прям-таки типичный случай для Порошенко – назначенные им генералы подставили под удар своего главнокомандующего и никто при это не виноват, кроме него самого!

А тогда президент натянул на правый глаз кепку, и произнес вполне четкую речь. Опьянения не было, можно оценить Порошенко после полученного удара.

Это фото мелькает постоянно, как якобы доказательство опьянения, но на самом деле это один из фейков, выдуманных российской пропагандой. Критика должна быть объективной, там и так много чего по Петру Алексеевичу ДБР придется расхлебывать когда-нибудь в будущем.

Второй раз волну мемов про "пьяного" Порошенко заметил недавно после 30 ноября – может раньше, конечно, не попадалось, не знаю, не видел. 30 ноября 2018-го на открытии "Аэроэкспресса" в Борисполь появилась масса заголовков, что якобы Порошенко там выступал "пьяный". На самом деле видно по трансляции, что президент произносит речь в 11:04 утра, голос у него, конечно, бодрый и вполне вероятно что пару рюмок с Гройсманом они там в экспрессе употребили, но речь его вполне четкая, и под пьяную не подходит, судите сами.

Вполне возможно, что есть какие-то другие видео, которые четко демонстрируют, что Порошенко где-то уж точно пьяный выступает, закидывайте, глянем.

Но, уверен, Вы-то, мои внимательные читатели, всегда интересуетесь и знаете правила безопасности при обращении с оружием, а данный поучительный случай не позволит когда-либо об этом забыть.

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