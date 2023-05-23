Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, у Росії вже розпочалась громадянська війна.
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"Росіян можна привітати з початком громадянської війни. Саме так 100 років тому після Першої світової війни одні громадяни Росії пішли вбивати інших громадян Росії. Піком їхніх вбивств і революційних прагнень було вбивство царя", – зауважив він.
Удар для Путіна
Давидюк зазначив, що російський диктатор Владімір Путін постійно повторював "нас там нєт", а в Україні нібито "громадянська війна". Однак сталось так, що насправді внутрішня війна розпочалась у країні-агресорці.
Ці 3 села, по яких вони (добровольці – 24 Канал) вдарили, не просто села. Там розташовані шахти ядерних зарядів та ракетні носії. Путінською мовою це ядерні VIP-села. Там перебуває найбільша сила Путіна,
– підкреслив політолог.
Він додав, що події у Бєлгородській області – серйозний удар для Путіна. На його думку, диктатор дуже боїться та панікує.
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"Звільнення" Бєлгородської області: головне
- Легіон "Свобода Росії" спільно з РДК розпочав, як вони кажуть, "звільнення" регіонів Росії від путінського режиму 22 травня. Наразі відомо про "звільнення" населених пунктів Козинка, Грайворон та Гора-Подол. Місцева влада повідомляла, про двох поранених мирних жителів. Загиблих серед мирного населення немає.
- Російські окупанти вже посилюють заходи безпеки. Як пишуть російські медіа, у Брянській області оголосили загальний збір для силовиків. Ймовірно, відбуватиметься збільшення чисельності бійців Росгвардії у Севському, Суземському, Трубчевському та Климівському районах регіону.
- Британська розвідка спрогнозувала, що у Росії дедалі частіше виникатимуть серйозні загрози для безпеки.
- Заступниця очільника оборонного відомства Ганна Маляр зазначила, що українські війська не можуть зайти на територію Росії. Вона наголосила, що Україна не веде війну на чужих територіях, а звільняє свої території в тих межах, які були визнані у 1991 році.