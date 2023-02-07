Вперше підірвався в Афганістані, вдруге – в Україні: сильна історія незламного капітана ЗСУ

У Центрі "Незламні" готують до протезування захисника, який втратив обидві ноги. Вперше він підірвався на міні в Афганістані, а вдруге – в Україні.

Мета 57-річного Ігоря Крупнова з Дніпра – пробігти на протезах марафон. Він – капітан Збройних сил України та тато двох дочок.

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Пішов на фронт, бо інакше не міг

Ігор Крупнов побудував у Дніпрі маленький бізнес, а також допомагав дружині з власною справою. Проте 24 лютого, після того, як Росія напала на Україну, чоловік без вагань пішов до військкомату. Через тиждень він уже був на фронті.

За словами військового, він не міг вчинити інакше, адже, на відміну від більшості добровольців, мав військовий досвід – служив в Афганістані. У листопаді Ігор разом із побратимами їхав на завдання на Херсонщині. Авто підірвалося на двох протитанкових мінах.

Їхали ґрунтовою дорогою і машина підірвалася на двох протитанкових мінах. До тями прийшов десь на 4 чи 5 добу, коли мене евакуювали до Львова. Просто радів тому, що живий, і віддався на волю лікарям,

– зауважив захисник.

У Національний реабілітаційний центр "НЕЗЛАМНІ" військового доставили у шоковому стані. Він не пам'ятав, що було попередні кілька днів. Також Крупнов мав вкрай важкі поранення нижніх кінцівок.

На жаль, фахівцям не вдалося врятувати ноги захисника. Хірурги виконали операцію після консультацій із протезистом, який допоміг визначити найліпший для подальшого протезування рівень ампутації.

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Підхід до лікування – мультидисциплінарний

Також з військовим ще в реанімації почали працювати психотерапевти. Позаяк мультидисциплінарний підхід – це основа роботи Центру "НЕЗЛАМНІ". Коли всі фахівці об'єднуються навколо пацієнта і командно визначають тактику лікування та відновлення, він отримує найліпшу допомогу.

"Під час госпіталізації військового оглянула мультидисциплінарна команда. Це новий підхід, який використовується зараз в Україні: пацієнта оглядають спеціалісти багатьох напрямів", – зазначив керівник напрямку хірургії Національного реабілітаційного центру "НЕЗЛАМНІ" Гнат Герич.

Наразі Ігор Крупнов проходить фізичну та психологічну реабілітацію і готується до протезування. Військовий має сильний характер, наполегливо займається, тож швидко приходить до форми. Захисник має мрію – знову пробігти марафон.

Буду налаштовуватися на активний спосіб життя і на роботі, і поза роботою. Можливо, і до бігу повернуся, якщо коліна витримають це навантаження. Якщо ні, то на велосипед пересяду. Буде ще багато цікавого,

– додав боєць.

Поки побратими Крупнова наближають перемогу, лікарі робитимуть все необхідне, аби його мрія – не просто ходити, а знову бігати – стала реальністю.