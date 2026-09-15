Кремль підіймає градус: навіщо Росія атакує Україну та її партнерів дронами

Росія почала на додачу до звичайних "Шахедів" використовувати ще й реактивні. При цьому вони вже неодноразово били і по прикордонній інфраструктурі.

Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. За його словами, росіяни вже атакували поїзд поблизу кордону з Польщею. Ймовірно, Україна почне сильніше тиснути на Білорусь, де, за різними даними, знову запрацювали ретранслятори для дронів.

Чого добивається Росія?

Як наголосив Жмайло, Росія дає сигнал західним посадовцям, аби вони не їхали до України. Їхня головна мета – аби Захід перестав допомагати нашій державі.

Так само Росія займається диверсіями на території Європи. Вони вчиняють теракти, проводять кібератаки, заряджають грошима різні деструктивні політичні сили, щоб ті прийшли до влади. Загалом Росії важливо відсікти Україну від Заходу,

– сказав Жмайло.

Як Україна протидіє реактивним безпілотникам: дивіться відео 24 Каналу

Що робити з реактивними "Шахедами"?

За словами експерта, Україна шукає ефективне рішення, як протидіяти реактивним безпілотникам. Наразі їх доводиться збивати різними системами, які протидіють крилатим ракетам. Йдеться як про "Буки", С-300; американські HAWK тощо.

Були навіть випадки, коли такі дрони збивали за допомогою ПЗРК. Це потребує майстерності операторів, адже час на реакцію зазвичай до 8 секунд.

Україна вже має розробки, які дозволять здешевити збиття реактивних безпілотників. Свого часу значною проблемою були нальоти звичайних "Шахедів". Але Сили оборони адаптувалися. Тепер йде посилена робота проти реактивних безпілотників.

Ми довели статистику збиття "Шахедів" до 90+%. Українські компанії вже пропонують різні розробки, аби полегшити та збільшити збиття реактивних безпілотників. Ми маємо потужний ВПК. І в майбутньому ця проблема має бути вирішена,

– сказав Жмайло.