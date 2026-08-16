"Чекаємо масштабування": "Флеш" сказав, як Україна може боротися з реактивними "Шахедами"

Росія дедалі частіше атакує Україну реактивними "Шахедами". "Флеш" пояснив тактику ворога і розповів, як їй можна протидіяти.

Радник президента України з технологічний питань Сергій "Флеш" Бескрестнов в ефірі телемарафону пояснив, що звичайні "Шахеди" ворог використовує у прикордонні, а реактивними – б'є по тилах.

Як Україні боротися з реактивними "Шахедами"?

"Флеш" пояснив, що звичайні "Шахеди" нікуди не зникли. Росія продовжує щодня запускати сотні таких дронів, однак останнім часом частіше використовує їх поблизу українського кордону.

Там через короткий час підльоту українським силам складніше вчасно реагувати, а росіяни можуть застосовувати дистанційне керування через mesh-мережі.

Водночас для ударів по українському тилу Росія дедалі частіше використовує реактивні "Шахеди". Також є інформація, що замість реактивного "Герань-3", ворог буде одразу виробляти "Герань-4", який має більшу швидкість.

За словами Флеша, йдеться про дрони, які не лише мають є швидкішими, а й можуть керуватися оператором у режимі онлайн.

За зовнішнім виглядом вони нагадують великі FPV-дрони. Такі безпілотники становлять додаткову загрозу для української протиповітряної оборони, залізниці та іншої інфраструктури.

Флеш зазначив, що Україна вже застосовує різні засоби ППО для боротьби з ними, однак передусім потребує масштабування виробництва реактивних дронів-перехоплювачів.

Зараз ми працюємо різними видами ППО проти реактивних "Шахедів". Але ми чекаємо, щоб наші хлопці масштабували реактивні перехоплювачі. Це відповідь на реактивні "Шахеди",

– сказав Бескрестнов.

За його словами, українські виробники дещо затримують цей процес. Водночас експерт таки сподівається, що найближчим часом Україна матиме достатню кількість таких перехоплювачів, щоб ефективніше протидіяти реактивним "Шахедам".

До слова, раніше у ГУР повідомили, що Росія активно збільшує виробництво реактивних дронів-камікадзе "Герань-4" і "Герань-5". Станом на серпень їхнє щомісячне виробництво вже перевищило обсяги випуску звичайних "Герань-2": близько 3 тисяч реактивних БпЛА проти 2,8 тисячі апаратів із двигунами внутрішнього згоряння.

Це свідчить про те, що Росія поступово переоблаштовує свої заводи під нові моделі.