"Флеш" розповів про новий засіб протидії реактивним "Шахедам"

Росія дедалі більше запускає по Україні реактивні "Шахеди". Радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш Бескрестнов" зазначив, що вони є серйозним викликом для сил ППО.

Проте українські військові тестують ефективний спосіб боротьби. Про це Бескрестнов розповів у власних соцмережах.

Що сказав "Флеш"?

У п'ятницю, 17 липня, "Флеш" провів розмову з Зеленським. Він сказав, що під час зустрічі президент визначив питання протидії реактивним "Шахедам" одним з найважливіших завдань.

Бескрестнов розповів, що ці дрони створюють багато проблем для систем ППО. За словами "Флеша, найбільш небезпечними вони є в режимі онлайн-керування через МЕШ-мережу.

Водночас він заявив, що українські військові тестували на полігоні варіанти протидії МЕШ-мережам силами РЕБ.

Я знаю, як та чім ворог відповість на наш РЕБ. А ми відповімо їм на їхню відповідь. Welcome у світ війни технологій,

– заявив Бескрестнов.

Він додав, що виробники РЕБ за сприяння Brave 1 та Головного управління радіоелектронної боротьби ГШ розвивають технології придушення каналів керування "Шахедами" через радіомодеми МЕШ.

Раніше "Флеш" розповідав, що країна-агресорка змінює тактику використання ударних дронів типу "Шахед". Він зазначив, що ворог став запускати меншу кількість таких безпілотників, але може сфокусуватись на серійному виробництві реактивних БпЛА.

Бескрестнов також заявив, що Сили оборони навчилися збивати до 92 – 96% бензинових "Шахедів", якими ворог атакував глибокий тил України. Після цього їхнє застосування стало недоцільним, на думку "Флеша". Саме тому окупанти збільшують кількість реактивних "Шахедів".