Реактивні "Шахеди" не мали стати сюрпризом: як Україна проґавила момент масштабування Росії

Реактивні "Шахеди" не мали стати сюрпризом. Ми проґавили момент, коли Росія їх масштабувала. Те, що Росія зараз масово використовує проти України реактивні дрони, не можна назвати несподіванкою. Ми знали про цю загрозу. Ми бачили ці дрони ще минулого року. Ми розуміли, що Росія буде їх удосконалювати.

Але момент, коли противник зміг накопичити критичну масу реактивних дронів і перейти до їх масштабного застосування, ми, на жаль, прогавили. І сьогодні доводиться надолужувати втрачений час. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Росія почала готувати цю загрозу не вчора. Реактивні дрони Росія використовує вже понад рік.

Згадайте минулорічний дроновий терор Києва. Тоді основною загрозою залишалися класичні бензинові "Шахеди" – ті самі "мопеди", звук яких добре знають українці. Але вже тоді разом із ними росіяни почали застосовувати реактивні дрони.

Їх було небагато. Вони були недосконалими. Українські сили могли збивати їх навіть гвинтовими дронами-перехоплювачами.

Проте вже тоді було зрозуміло: це лише початок. Питання полягало не в тому, чи Росія буде вдосконалювати ці апарати. Питання було в тому, коли вона зможе це зробити і перейти до масштабування. І цей момент настав.

Ми знали, що це буде. Росія зробила те, чого від неї можна було очікувати. Вона вдосконалила реактивні дрони, накопичила їх і тепер може застосовувати значно масовіше, зокрема проти Києва.

Саме тут і виникла проблема. Не в тому, що противник раптом показав нам абсолютно нову технологію, про існування якої ніхто не знав.

Ми розуміли, що розвиток реактивних дронів триватиме. Але момент накопичення критичної маси цих апаратів ми з багатьох причин пропустили.

Тепер бачимо наслідки. Якщо звичайні "Шахеди" за роки війни стали для української протиповітряної оборони добре знайомою ціллю, то масове застосування швидших реактивних апаратів створює іншу проблему.

І коли противник виходить на новий масштаб застосування зброї раніше, ніж ти встигаєш масштабувати відповідь, він отримує перевагу. Саме таке вікно зараз і виникло у Росії. Але це вікно не буде великим.

Водночас я б не робив із реактивних дронів якусь абсолютну зброю, проти якої Україна нічого не може зробити. Це не так. Так, Росія зараз отримала певне вікно можливостей. Але воно не буде великим.

Заходи протидії реактивним дронам уже розробляються. Україна адаптується до нової загрози так само, як протягом цієї війни адаптувалася до інших змін російської тактики та озброєння.

Проблема в іншому. Цю адаптацію доводиться проводити вже тоді, коли противник перейшов до масштабного застосування нової версії дронів. Було б значно краще зустріти цей момент уже готовими. Наступного масштабування не можна чекати.

Історія з реактивними дронами важлива не лише через нинішні атаки. Вона показує, наскільки швидко змінюється ця війна. Якщо противник уже тестує певну технологію, навіть у невеликій кількості й навіть якщо перші її зразки недосконалі, не можна виходити з того, що так буде й надалі.

Росія буде допрацьовувати зброю. Буде шукати можливість виробляти її більше. Буде намагатися знайти момент, коли кількість перейде в якість і створить нову проблему для нашої оборони.

З реактивними дронами цей момент ми пропустили. Тепер головне – закрити вікно можливостей, яке отримала Росія, і не допустити, щоб наступну подібну зміну на полі бою нам знову довелося наздоганяти.