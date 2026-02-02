Чи запускала Росія по Україні нові реактивні дрони "Герань-5": у Повітряних силах відповіли

Повітряні сили України під час атак фіксують у повітряному просторі швидкісні безпілотники з ознаками реактивних. Але підтверджень, що Росія вже застосовує дрони типу "Герань-5", наразі немає.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

Чи застосовувала Росія дрони "Герань-5"?

Як зазначив Ігнат, в інформаційному просторі активно поширюються припущення про появу у Росії нового реактивного БПЛА, однак військові оцінюють загрозу не за назвами, а за реальними характеристиками цілей. Ідеться насамперед про швидкість, маневреність, зміну параметрів польоту та дальність ураження.

Ігнат пояснив, що збиті або подавлені безпілотники детально аналізують профільні структури при Генштабі, а також Київський інститут судових експертиз. Саме після цього можна робити висновки щодо типу та походження дронів.

У Повітряних силах наголошують, що швидкісні, ймовірно реактивні БПЛА є значно складнішою ціллю для ураження. Через високу швидкість вони практично недосяжні для мобільних вогневих груп із кулеметами, дрони-перехоплювачі не можуть їх наздогнати, а застосування ПЗРК має обмежену ефективність.

Для боротьби з такими повітряними цілями залучаються інші засоби, зокрема наземні комплекси протиповітряної оборони та бойова авіація. За словами Ігната, перехоплення можуть здійснювати винищувачі F-16 і літаки Mirage 2000.

Ми фіксуємо швидкісні БПЛА. Імовірно, що це реактивні дрони. Далі дивимося вже за результатами бойової роботи,

– зазначив Ігнат.

Ігнат підкреслив важливу деталь застосування Росією ракет Х-22 для ударів по Києву