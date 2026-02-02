Чи запускала Росія по Україні нові реактивні дрони "Герань-5": у Повітряних силах відповіли
- Повітряні сили України фіксують швидкісні безпілотники з ознаками реактивних, але підтверджень застосування дронів "Герань-5" поки немає.
- Для боротьби зі швидкісними БПЛА використовуються наземні комплекси протиповітряної оборони та бойова авіація, зокрема винищувачі F-16.
Повітряні сили України під час атак фіксують у повітряному просторі швидкісні безпілотники з ознаками реактивних. Але підтверджень, що Росія вже застосовує дрони типу "Герань-5", наразі немає.
Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.
Дивіться також Зеленський пояснив, навіщо Україні чеські літаки L-159
Чи застосовувала Росія дрони "Герань-5"?
Як зазначив Ігнат, в інформаційному просторі активно поширюються припущення про появу у Росії нового реактивного БПЛА, однак військові оцінюють загрозу не за назвами, а за реальними характеристиками цілей. Ідеться насамперед про швидкість, маневреність, зміну параметрів польоту та дальність ураження.
Ігнат пояснив, що збиті або подавлені безпілотники детально аналізують профільні структури при Генштабі, а також Київський інститут судових експертиз. Саме після цього можна робити висновки щодо типу та походження дронів.
У Повітряних силах наголошують, що швидкісні, ймовірно реактивні БПЛА є значно складнішою ціллю для ураження. Через високу швидкість вони практично недосяжні для мобільних вогневих груп із кулеметами, дрони-перехоплювачі не можуть їх наздогнати, а застосування ПЗРК має обмежену ефективність.
Для боротьби з такими повітряними цілями залучаються інші засоби, зокрема наземні комплекси протиповітряної оборони та бойова авіація. За словами Ігната, перехоплення можуть здійснювати винищувачі F-16 і літаки Mirage 2000.
Ми фіксуємо швидкісні БПЛА. Імовірно, що це реактивні дрони. Далі дивимося вже за результатами бойової роботи,
– зазначив Ігнат.
Ігнат підкреслив важливу деталь застосування Росією ракет Х-22 для ударів по Києву
Російські війська дедалі частіше застосовують проти України ракети Х-22 та Х-32, які атакують цілі за балістичною траєкторією і є складними для перехоплення.
Водночас сили ППО змогли знищити 9 із 12 ракет, які нещодавно атакували Київ, що Ігнат назвав безпрецедентним випадком. Він підкреслив, що за весь період повномасштабної війни до цього епізоду з понад 400 ракет Х-22 та Х-32 було перехоплено лише три.