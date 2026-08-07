"Потрібна термінова деескалація": генсек ООН Гутерреш засудив масовані удари по Україні та Росії

Міжнародна спільнота знову занепокоєна стрибком інтенсивності бойових дій та атаками на цивільні об'єкти. У світовій організації наголошують на неприпустимості ударів по населених пунктах і закликають до негайного зниження напруги.

Про це повідомили у пресслужбі ООН.

Що сказав генсек про ескалацію конфлікту?

Генеральний секретар організації Антоніу Гутерреш рішуче засуджує останні масштабні ракетні та дронові атаки Росії по Києву та інших містах України. Внаслідок цих обстрілів загинули й були поранені десятки мирних жителів, а також зазнала значних руйнувань цивільна інфраструктура.

У своїй заяві генсек також висловив глибоку стурбованість продовженням ескалації бойових дій. У цьому контексті він згадав і про нещодавні атаки українських безпілотників на кілька регіонів Росії, які, за його словами, призвели до жертв серед цивільного населення та пошкодження об'єктів інфраструктури. При цьому джерело даних про наслідки ударів на території Росії у заяві ООН не уточнюється.

Гутерреш підкреслив, що посилення обстрілів призводить до рекордного зростання кількості жертв серед мирного населення та руйнування житла в Україні.

Атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру є явним порушенням,

– заявив очільник ООН, закликавши сторони до термінової деескалації.

Нагадаємо, за інформацією ООН, травень 2026 року став найсмертоноснішим місяцем для цивільного населення України від початку повномасштабної війни. У червні ситуація ще більше погіршилася: загинули 265 цивільних, ще 1 816 людей дістали поранення.

В ООН попереджають, що тенденція до зростання кількості жертв могла зберегтися і в наступні місяці. Загалом від початку повномасштабного вторгнення станом на липень підтверджено загибель 16 402 цивільних та поранення 48 428 людей. Серед постраждалих – сотні дітей. Водночас в ООН наголошують, що реальна кількість жертв може бути значно вищою, оскільки не всі випадки вдалося підтвердити.