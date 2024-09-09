Будинок, розташований у Дернессі, був заселений у 1968 році. Тепер дослідник знайшов його в занедбаному стані з розкиданими фотографіями, відваленою штукатуркою та меблями, що розвалюються.

Зверніть увагу На аукціоні з'явився "затишний бункер": він здається чудовим прихистком, та є одне "але"

Моторошний будинок з дивними речами господарів

Усередині були особисті речі, включно з одягом, книгами та столовими приборами. Можна припустити, що власник помер раптово, а спадкоємців у нього не було.

Рушниця та великі роги, що висять біля входу, свідчать про любов колишнього господаря до полювання.

Цей будинок, мабуть, був однією з найстаріших, якщо не найстарішою, покинутою будівлею, яку я коли-небудь досліджував. Я був вражений, виявивши кілька фотографій Гітлера в шафі під сходами разом із портретами Вінстона Черчилля, їхня присутність взагалі була для мене незрозуміла,

– поділився міський дослідник.

За словами чоловіка, ліжко було внизу, хоча спальня була розташована нагорі. "Можливо, той, хто тут жив, постарів і більше не міг підійматися сходами", – припустив дослідник.

Покинутий будинок, у якому зупинився час / Фото Media Drum Images

Він додав, що в будинку було багато старих предметів Призначення половини він навіть не зрозумів, зокрема його злякав череп дикої кішки.