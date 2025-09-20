Фіолетовий диван називають одним із найбільших трендів осені 2025 року. Дизайнери кажуть, що це можна логічно пояснити, розповідає 24 Канал з посиланням на Livingetc.

Чому фіолетові дивани зараз у тренді?

За словами дизайнера інтер'єрів Грега Натале, причини є дві: "зростання популярності нейтральних фонів, які вимагають сміливого фокусу, та повернення м'яких форм, що натхненні 1970-ми роками". Якщо стіни будуть пастельного відтінку, то відповідно інтер'єр "проситиме" яскравого або насиченого акценту у вигляді меблів чи декору.

В останні роки ми спостерігаємо популярність запилених лавандових, приглушених бузкових та глибоких сливових тонів у домі. За умови правильного використання ці відтінки пропонують драматичність та позачасовий гламур, не перевантажуючи простір,

– розповів креативний директор sofa.com Нікі Емлік.



Сливовий диван у вітальні / Фото Rhiannon Taylor

Так, фіолетовий колір роками перебував у категорії "складних кольорів". Та зі зростанням популярності максималістських стилів, його відтінки знову в тренді. Вплинуло також повернення палітри 1970-х років, серед яких є королівський баклажановий відтінок.

Коли фіолетові дивани стилізовані в сучасних інтер'єрах, вони виглядають свіжо, трохи сміливо і зовсім не ретро,

– запевнив Грег Натале.

До слова, на думку дизайнерів Homes & Gardens, у тренді зараз "багаті тканини". Покупці обирають оксамит шоколадного, теракотового або шавлієвого тонів. Варто зазначити, що це також насичені кольори, які "додають відчуття розкоші та є особливою новиною в трендах диванів 2025 року".

Які кольори стають трендовими для фарбування стін?

Дизайнери радять забути про молочний, бежевий чи сірий тони для фарбування стін у 2026 році. Натомість варто обирати блідо-рожевий, приглушений зелений та м'який коричневий.

Експерти нагадують, що нейтральні відтінки – це не лише світлі тони, а й значно насиченіші відтінки. Вони так само допомагають створити легкість і затишок у спальнях чи вітальнях.