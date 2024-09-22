Будинок розташований в найкращому місці – на березі озера Мічиган. Воно завжди було осередком для дорогої та вишуканої нерухомості, повідомляє Realtor.com.

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Який вигляд має найдорожчий будинок в Іллінойсі

Власність площею 1400 квадратних метрів продають аж за 27,5 мільйона доларів. Основний будинок звели кілька років тому. Відомо, що його завершили у 2019-му.

Гості потрапляють у будинок через чудове фоє з вапняку, оточене ефектними вигнутими сходами. Високі стелі та панорамні вікна забезпечують природне освітлення по всьому будинку.

Власники подбали про технологію розумного будинку та геотермальне опалення, тобто житло є енергоефективним.

Будинок вміщує шість спалень, дев'ять ванних кімнат і ліфт, який обслуговує всі чотири поверхи.

Розкішний інтер'єр у кожній кімнаті / Фото Palo Dobrik Photography

Театр, відкритий басейн і величезний паркінг

З основного люксу ви побачите вигляд на озеро Мічиган, а особливо з приватного балкона з блакитного каменю.

У суміжній ванній є безкаркасний паровий душ і ванна (там також видно озеро), а стеля – склепінчаста з позолотою. Дві інші спальні також мають приватні балкони та окремі ванні кімнати.

З цікавого в будинку є винний льох, більярдна та театр на 16 місць. Також новий власник матиме три гаражі, де разом можуть поміститися 22 авто.

Надворі є відкритий басейн і спа-центр із фонтаном. А для приймання гостей облаштована чудова зона з відкритою кухнею та двома вогнищами.