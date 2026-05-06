Начисляют ли штрафы за просрочку ипотеки?

Как отмечается в законе "О потребительском кредитовании", во время военного положения банки не могут штрафовать украинцев за просрочку платежей по ипотеке.

Это правило будет действовать до завершения военного положения и еще в течение 30 дней после него.

Поэтому, если человек пропустит ежемесячный платеж, банк не добавит к долгу штраф или пеню. Однако сам кредит из-за этого не исчезает. Одолженные деньги и проценты все равно придется вернуть.

После завершения военного положения условия изменятся. Банки снова будут иметь право начислять пеню за просрочку. Ее размер будет зависеть от учетной ставки НБУ, но закон устанавливает ограничения – пеня не может превышать 15% от суммы просроченного платежа.

Могут ли забрать квартиру за долги?

Если владелец жилья долго не платит и перестает выходить на связь с банком, кредитор может начать взыскание долга. В таком случае квартиру, купленную по "еОселя", могут продать для погашения задолженности.

Если в собственности есть только одна квартира, ее не изымают за небольшие долги. Сначала взимают средства, транспорт или другие активы. Кроме этого, сумма долга должна превышать 50 минимальных зарплат – это более 432 тысячи гривен.

Часто клиентам предлагают изменить график выплат или реструктуризировать долг. Это помогает уменьшить ежемесячную нагрузку и выиграть время для погашения кредита.

Программа "еОселя" остается одной из самых популярных государственных ипотечных программ в Украине. Самыми активными участниками программы остаются военнослужащие и правоохранители – для них действует льготная ставка 3%.

К слову, по данным опроса НБУ, большинство ипотечных сделок сейчас приходится именно на первичный рынок. Покупатели чаще выбирают новостройки, а банки активнее работают с такими объектами.

Срок кредитования зависит от условий банка и категории заемщика. Обычно ипотеку оформляют на много лет, поэтому даже несколько пропущенных платежей могут создать серьезные проблемы для владельца жилья.

Почему "еОселю" решили перезапустить?

Программу "еОселя" в 2026 году планируют существенно обновить, чтобы расширить доступ к жилью и упростить процедуры для украинцев. Чиновники признают, что несмотря на результаты, ее потенциал до сих пор используют не полностью.

По мнению заместителя председателя правления Глобус Банка Елены Дмитриевой, основная проблема в том, что большинство квартир в новостройках не соответствуют новым условиям "еОсели". В этом году по программе можно приобрести жилье, площадь которого не будет превышать норматив более чем на 10%.