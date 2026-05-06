Чи нараховують штрафи за прострочення іпотеки?

Як зазначається в законі "Про споживче кредитування", під час воєнного стану банки не можуть штрафувати українців за прострочення платежів за іпотекою.

Це правило діятиме до завершення воєнного стану та ще протягом 30 днів після нього.

Тому, якщо людина пропустить щомісячний платіж, банк не додасть до боргу штраф або пеню. Однак сам кредит через це не зникає. Позичені гроші та відсотки все одно доведеться повернути.

Після завершення воєнного стану умови зміняться. Банки знову матимуть право нараховувати пеню за прострочення. Її розмір залежатиме від облікової ставки НБУ, але закон встановлює обмеження – пеня не може перевищувати 15% від суми простроченого платежу.

Чи можуть забрати квартиру за борги?

Якщо власник житла довго не платить і перестає виходити на зв'язок із банком, кредитор може почати стягнення боргу. У такому випадку квартиру, куплену за "єОселею", можуть продати для погашення заборгованості.

Якщо у власності є лише одна квартира, її не вилучають за невеликі борги. Спочатку стягують кошти, транспорт або інші активи. Окрім цього, сума боргу має перевищувати 50 мінімальних зарплат – це понад 432 тисячі гривень.

Часто клієнтам пропонують змінити графік виплат або реструктуризувати борг. Це допомагає зменшити щомісячне навантаження та виграти час для погашення кредиту.

Програма "єОселя" залишається однією з найпопулярніших державних іпотечних програм в Україні. Найактивнішими учасниками програми залишаються військовослужбовці та правоохоронці – для них діє пільгова ставка 3%.

До слова, за даними опитування НБУ, більшість іпотечних угод зараз припадає саме на первинний ринок. Покупці частіше обирають новобудови, а банки активніше працюють із такими об'єктами.

Термін кредитування залежить від умов банку та категорії позичальника. Зазвичай іпотеку оформлюють на багато років, тому навіть кілька пропущених платежів можуть створити серйозні проблеми для власника житла.

Чому "єОселю" вирішили перезапустити?

Програму "єОселя" у 2026 році планують суттєво оновити, щоб розширити доступ до житла та спростити процедури для українців. Урядовці визнають, що попри результати, її потенціал досі використовують не повністю.

На думку заступниці голови правління Глобус Банку Олени Дмітрієвої, основна проблема в тому, що більшість квартир у новобудовах не відповідають новим умовам "єОселі". Цьогоріч за програмою можна придбати житло, площа якого не перевищуватиме норматив більш ніж на 10%.