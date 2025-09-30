Дизайнери кажуть, що це крісло стало "тихою зіркою" спальні Дженніфер Еністон. У такій кімнаті його точно не звикли бачити, розповідає 24 Канал з посиланням на Homes & Gardens.

Які меблі для спальні обрала Дженніфер Еністон?

За проєктом своєї спальні акторка звернулася до зіркового дизайнера Стівена Шедлі, який і опублікував результат. На фото видно інтер'єр, де переважають землисті тони, а саме темно- та світло-коричневий, а також бежевий.

З меблів є двоспальне ліжко, шафа-неведимка, невеликі тумби, журнальний столик та крісло-шезлонг. Саме це незвичне сидіння привернуло увагу дизайнерів. Експерти кажуть, що м'який шезлонг "освіжає" її куточок біля вікна, перетворюючи "мертвий простір" на щось скульптурно прекрасне.

За словами власника британського меблевого бренду Bridgman, крісло-шезлонг належить до акцентних моделей. Тобто воно більше декоративне, аніж функціональне, і потрібне для створення візуального фокусу в житловій кімнаті.

Одним із найпопулярніших прикладів акцентного сидіння є крісло з відкидною спинкою та вигнутими боковинами. Крісла з відкидною спинкою існують вже понад 300 років і залишаються популярним вибором сьогодні завдяки своєму позачасовому, елегантному стилю,

– зазначив Алекс Бріджман.

Також актуальним і більш класичним варіантом є так зване крісло-відро (bucket chair). Для нього характерні низька заокруглена спинка та відсутність окремих підлокітників.

До речі, раніше Стівен Шедлі показував напіввідкриту ванну кімнату Дженніфер Еністон. Вона викликала багато захвату, адже облаштована з виглядом на сад. Хоч дизайн був зроблений понад 5 років тому, експерти назвали її трендом 2026 року.