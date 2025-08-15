Саме так виглядає життя у новому житловому комплексі Sister від РІЕЛ у Києві. Системний девелопер розпочав продаж квартир у цьому ЖК у столиці, розповідає 24 Канал.

До теми Більше, ніж простір між будинками: як сучасні двори змінюють життя сімей

ЖК Sister – новий етап у концепції сімейного життя від РІЕЛ

Житловий комплекс Sister – це частина концепції RIEL Family Style, де кожен квадратний метр створено для щасливого життя. Разом із комплексом Brother він формує єдину екосистему сімейного простору на лівому березі Києва. До слова, також до RIEL Family Style належить і ЖК Father у Львові.

Перевага Sister полягає у зручному розташуванні поблизу води, зелених зон та швидких виїздів до центру міста. Цей ЖК створений для тих, хто прагне балансу між динамічним містом і приватністю. Це середовище, яке дає можливість жити у власному ритмі – без зайвого поспіху та шуму мегаполіса.

Концепція RIEL Family Style – це житло, де кожен елемент, від ландшафту до організації життя, сприяє емоційному комфорту і родинному затишку. Це місце, де приємно дорослішати, виховувати дітей, працювати й відпочивати – з відчуттям гармонії в кожному дні.



ЖК Sister – це частина концепції RIEL Family Style / Фото РІЕЛ

Презентація нових ЖК для професіоналів ринку

Продаж квартир у ЖК Sister від РІЕЛ офіційно стартував. У Києві вже відбулася перша офіційна презентація житлових комплексів Sister і Brother для агентств нерухомості та професійних рієлторів. Захід пройшов у новому відділі продажу на території ЖК "Берег Дніпра".

У такий спосіб РІЕЛ відкрив партнерську програму у столиці. Така модель вже успішно працює у Львові, об’єднуючи понад 300 учасників. Тепер компанія масштабує цю ініціативу на київський ринок.

Попит на якісне житло зростає, і ми прагнемо забезпечити не лише продукт, а й ефективну комунікацію з професійною спільнотою. Презентація проєктів – це міст до довіри та партнерства,

– підкреслив СЕО РІЕЛ Ростислав Мельник.



У Києві відбулася перша презентація ЖК Sister та Brother / Фото РІЕЛ

ЖК Sister: архітектура, що створює атмосферу

Головна архітектурна ідея ЖК Sister полягає у низькоповерховій забудові з різною висотністю, що створює камерну атмосферу, де закриті внутрішні двори забезпечують тишу та усамітнення, а відкриті простори запрошують до прогулянок і дружніх зустрічей. Тут кожен мешканець відчуває баланс приватності й соціальності.

Для дітей передбачені сучасні та безпечні майданчики з нетоксичних матеріалів, ігрові зони та мотузковий парк, а для батьків – можливість відпускати малечу на вулицю без хвилювань завдяки двору без машин, системі відеоспостереження та продуманому освітленню без "сліпих зон". До того ж на території ЖК будуть розміщені школа та дитячий садочок. Жодних заторів зранку, щоб відвести дитину на навчання!



ЖК Sister має комфортний простір для всіх / Фото РІЕЛ

Ті, хто працює віддалено, також не нудьгуватимуть, адже поруч – бізнес-центр і коворкінг-зони. А інклюзивна інфраструктура з безбар'єрними маршрутами, сховищами для візочків і спільними лаунж-просторами робить комплекс комфортним як для молодих родин, так і для старшого покоління.

Любителі активного способу життя зможуть тренуватися просто у дворі на спортивному та TRX-майданчику, а антиковзке покриття у спільних зонах indoor/outdoor забезпечить додаткову безпеку у будь-яку погоду.

Житло в Sister – це не лише квартира, а й стиль життя: кіно просто неба, майстер-класи для дітей, зустрічі з сусідами, простори, де легко заводити знайомства, знаходити підтримку й бути собою.

Помешкання в Sister – чудовий варіант не лише для того, щоб жити там, а й здавати його в оренду. Адже концепція комплексу орієнтована на широке коло людей – від фрілансерів до молодих родин. Переваги ЖК приваблюватимуть орендарів, які цінують комфорт і безпеку. Тож це гарна можливість для інвесторів, які прагнуть вкласти кошти в рентабельну нерухомість.