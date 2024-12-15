На відео помітно, як історична будівля обвалюється, а все навколо охоплює дим. Як зносили багатоповерхівку, 24 Канал розповідає з посиланням на The Mirror.

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У Британії знести багатоповерхівку

Багатоповерховий будинок у передмісті Ньюкасла звели у 1968 році. Але цьогоріч його вирішили знести через плани міської ради на реконструкцію району.

Будівлю знищили 7 грудня. І це перше таке знесення в місті, починаючи з 2008 року. Троє місцевих жителів натисли на велику червону кнопку, підірвавши вибухівку, яка й зруйнувала споруду.



Троє місцевих натисли на кнопку, яка запустила знищення будинку / Фото Newcastle Chronicle

Одразу після цього струмені води бризнули вгору на будинок, перш ніж він швидко розлетівся на уламки. Тепер територію розчищають від будівельного сміття, що утворилося.

Один з чоловіків, які натискав на кнопку, розповів, що дуже хвилювався. Він зазначив: "Натискаючи кнопку, я чув, як моя нога трохи тремтить".

Що зведуть на місці зруйнованої будівлі

Місцева влада пояснила підрив багатоповерхівки тим, що план міста передбачає нову забудову на місці зруйнованого будинку. Йдеться про щонайменше 50 недорогих будинків. Нову житлову стратегію влада представить влітку 2025 року.

Плани знести будинок розробляли відтоді, як його останні мешканці відселилися звідти у 2018 році. Місцеві жителі скаржилися, що будівлю використовують наркомани.



Момент обвалу будинку після його підриву / Фото Newcastle Chronicle

Голова житлово-комунального господарства міської ради Ньюкасла Паула Мейнс заявила, що зносити будинок було "дуже захопливо".

Це вийшло так елегантно, це було справді блискуче,

– поділилася емоціями вона.

Місцева влада переконана, що зруйнувати будинок було правильним рішенням, адже на його місці постануть нові. Їх зведуть з особливою увагою до "безпеки, ефективності та екологічних міркувань".

