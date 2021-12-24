Реальне екологічне лихо: псевдоактивісти змістили фокус з важливих проблем на маніпуляції

Екологічні псевдоактивісти зациклені на маніпуляціях та судових рішеннях, а не на реальному екологічному лиху. В Україні щороку вирубують майже 120 тис. кубометрів лісів на більш ніж 800 мільйонів гривень.

Правоохоронці зазначають, що проблема незаконної вирубки лісів не має постійного висвітлення та адекватної оцінки більшості екологічних активістів.

Зокрема, існує частина їх, які взагалі далекі від реальних проблем довкілля. Псевдоактивісти зосереджуються лише на маніпуляціях та популістичних заявах, нарікають фахівці.

Екотерористи діють дуже маніпулятивно, використовують екотематику як важливу і чутливу для населення… Діють в інтересах третіх осіб,

– наголосив екологічний аудитор Іван Паламарчук.

Водночас наслідки від вирубки лісів – катастрофічні. Регулярне зменшення кількості дерев призводить до підвищення в атмосфері окису вуглецю на 6–12%. Зазначимо, що "облисілі" гори стають одним із факторів руйнівних повеней у гірських районах.