Наблизить ефективність до нуля: як РЕБ "Покрова" захистить від "Шахедів" і навіть крилатих ракет

Для ефективного протистояння російським ракетам і дронам-камікадзе важливими є не лише системи ППО. Також протидіяти їм дозволяють системи РЕБ.

Власне, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своїй роботі "Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти" розповідав про РЕБ "Покрова". І, як зазначають журналісти, вона має не просто велике, а дійсно стратегічне значення.

Читайте також Зима буде важкою, – розвідка Естонії дала прогноз щодо ударів по критичній інфраструктурі

Яка задача РЕБ "Покрова"

Наявної інформації про РЕБ "Покрова" надзвичайно мало. Але відомо, що її основна задача – "здійснення підміни супутникового радіонавігаційного поля ("спуфінгу"), пригнічення супутникової радіонавігації по всій лінії бойового зіткнення та на більшій частині території України".

Що це означає? А те, що всі системи, що користуються супутниковою навігацією, просто не працюватимуть, коли активована РЕБ "Покрова". І це стосуватиметься як фронтової зони, так і майже усієї території нашої держави.

Якщо точніше, то системи можуть або не працювати зовсім, якщо "Покрова" пригнічуватиме сигнали. Або ж вони показуватимуть некоректні дані у випадку підміни координат.

Що це означає у цивільній сфері? А те, що всі навігатори з GPS, ГЛОНАСС, а також інші аналогічні системи працювати не будуть взагалі. Або ж можуть демонструвати неправильні дані у випадку підміни координат. Простими словами, якщо ви вб'єте на карті поїздку, до прикладу, у сусіднє місто, то будьте готовими, що система або взагалі не знаходитиме супутників, або просто заведе вас кудись у поле.

Як це вплине на атаки

Передовсім не працюватиме також система супутникової навігації в озброєнні. Власне, для деяких цілей ворога це буде критичним. Якщо візьмемо, до прикладу, ті ж "Шахеди", які використовують винятково супутникову навігацію та продовжують рух за інерцією, якщо зв'язок втрачається.

В останньому випадку дрони продовжують свій рух, але він прямолінійний у бік цілі. В цьому випадку не враховуються компенсації від впливу вітру та постійна похибка, яка з відстанню лише накопичується.

У дронів-камікадзе типу "Шахед" накопичення похибки інерціальної системи складає близько 5% на відстань. Себто в умовах відсутності роботи супутникової навігації похибка буде 5 кілометрів на кожні 100 кілометрів у польоті.

Водночас варто розуміти, що це актуально у випадку, що повітряна ціль – у зоні дії РЕБ, а її поле суцільне. Якщо ж "Шахеду" вдасться зловити сигнал супутникової навігації, то він зможе зробити корегування польоту й обнулити похибку.

У чому полягає суть "спуфінгу"

У цьому випадку справжні сигнали від супутників замінюють на хибні. Відтак, той же "Шахед" може вважати, що продовжує політ за правильно заданими координатами. Насправді ж його збили з курсу та ведуть до іншої цілі.

Таким чином вдається загрозу відвести. Водночас слід розуміти, що існує ціла низка апаратних і програмних методів, які дозволяють виявити "спуфінг". Після цього дані супутникової навігації вважають скомпрометованими.

Пригнічення GPS або ГЛОНАСС – не ноу-хау. Власне, ворог використовує системи "Комета-М" у своїх ракетах та дронах, щоб забезпечити надійну роботу систем наведення на основі супутникової навігації.

Власне, для боротьби з цим і планують використовувати "Покрову". За словами очільника Головного управління радіоелектронної боротьби та кібербезпеки Генштабу ЗСУ Івана Павленка, "ми вже маємо можливість протидіяти цій системі", маючи на увазі російську "Комета-М".

Вплив "Покрови" на ракетні атаки

Якщо нам вдасться розгортати суцільні поля пригнічення супутникової навігації, то атаки тими ж "Шахедами" будуть менш ефективними для ворога.

Крім того, РЕБ "Покрова" має допомогти знизити точність атаки тими ж крилатими ракетами. Водночас слід розуміти, що вона не буде настільки ж ефективною, якщо порівнювати з пригніченням "Шахедів".

Це пояснюється просто. Крилаті ракети мають на оснащенні точнішу інерціальну навігацію, а також системи DSMAC та TERCOM. Останні порівнюють зображення місцевості та рельєф під самою ракетою під час польоту з еталонним зображенням, закладеним у пам'ять. Водночас у випадку відсутності супутникової навігації, точність ракет впаде.

Розгортання РЕБ "Покрова" має більш ніж просто стратегічне значення для України. Ба більше, вона може зробити ефективність тих же "Шахедів" близькою до нульового значення. А саме на них ворог останнім часом робить акцент, атакуючи нашу країну.