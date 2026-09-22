Там постійні обстріли: в ДПСУ відповіли, де зараз найскладніша ділянка кордону

Російські окупанти регулярно обстрілюють прикордоння з Україною. Десь немає активних бойових дій, але обстріли йдуть фактично постійно.

Про це 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, кордон з Росією – фактично та сама лінія фронту, але зі своїми особливостями.

Де найскладніша ситуація?

Як наголосив Демченко, складно виокремити якусь конкретно область. Фактично росіяни кожного дня обстрілюють і Чернігівщину, і Сумщину, і Харківщину. Прикордоння особливо страждає від ударів противника. Там запускають як дрони зі "скидами", так і ударні безпілотники разом з артилерією. Подекуди ворог застосовує і КАБи.

На Чернігівщині наразі ворог не застосовує піхотні чи диверсійно-розвідувальні групи. Інша ситуація на Сумщині та на Харківщині.

Найбільш активний ворог в межах Харківщини. Це в напрямку Вільхуватської та Вовчанської громад. Упродовж тривалого часу противник намагається там масовано атакувати позиції, зокрема й підрозділів ДПСУ. Також тут ворог намагається інфільтруватися вглиб оборони. Не зважає тут Росія на свої втрати,

– зазначив Демченко.

Речник ДПСУ розповів, яка ситуація на кордоні з Росією: дивіться відео 24 Каналу

На Сумщині загальна активність окупантів дещо спала. Однак саме на цьому напрямку прикордонники фіксують найбільше спроб заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Вони намагаються замінувати місцевість, вивідати побудову оборони або вступити в бій. На Чернігівщині спроб просування піхоти чи діяльності ДРГ наразі не спостерігається.