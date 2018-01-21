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Речник ГПУ запропонував незвичний спосіб подолання корупції в Україні

15:28, сьогодні 8881 Читать новость на русском
Андрій Лисенко
Андрій Лисенко

На думку Андрія Лисенка – речника Генеральної прокуратури України, якщо б в Україні створити Антикорупційний фонд, гроші з якого йшли б особам, які з «здавали» корупціонерів, то ситуація у сфері боротьби з корупцією значно покращиться.

Таку думку він висловив у Facebook.

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"Якщо із стотисячних зарплат, премій, багатомільйонних витрат на офіси, авто, спецапаратуру та смішних тайних агентів створити Антикорупційний Фонд, то небайдужі люди і просто зацікавлені стукачі за помірну винагороду здадуть із залізобетонною фактурою усіх корупціонерів. Для цього не треба роками створювати структури, законодавство, конкурси на кращих з гірших та ображених. Треба лише відкрити Єдине прийомне вікно та дати оголошення з тарифами у ЗМІ", – запропонував Андрій Лисенко.

До слова, Світовий банк забракував президентську версію закону про Антикорупційний суд. Там зазначили, що законопроект Порошенка у нинішньому вигляді неприпустимий. У Міжнародному валютному фонді також незадоволені президентським законопроектом про Антикорупційний суд. Мовляв, проект Порошенка суперечить зобов'язанням України перед міжнародними партнерами.

Теги: Новини України Новини політики ГПУ Корупція
Джерело: 24 Канал
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