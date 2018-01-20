Як небажання Порошенка і компанії створити Антикорупційний суд пов'язане з ростом долара

Міжнародний валютний фонд і Світовий банк безпрецедентно жорстко розкритикували законопроект президента Порошенка. Якщо коротко, то грошей від них не буде до ухвалення зміненого законопроекту про Антикорупційний суд.

Тепер давайте розберемося, що це означає для нас з вами. І цього разу я говоритиму не тільки про поховання старими корумпованими судами справ Антикорупційного бюро.

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До речі, про справи НАБУ. Вітаю усіх нас, особливо львів’ян, з черговим розслідуванням НАБУ. Детективи взяли управлінців трьох кампаній, які на оборудках з газом вкрали наших з вами 1,5 мільярда гривень. Бенефеціарними, тобто кінцевими, власниками цих кампаній є народні депутати "Блоку Петра Порошенка" брати Дубневичі. Хлопці на двох лише готівки задекларували 700 мільйонів гривень, а ще Дубневичі володіть 160 обє’ктами нерухомості: десятками квартир, будинків і земельних ділянок.

Брати Дубневичі

Ви, звичайно, буде дуже здивовані, проте суд призначив ділкам Дубневичів застави у розмірах 2, 3,5, 5 і 10 мільйонів гривень. Ще раз: злодюги вкрали у нас з вами 1,5 мільярда, а найгуманніший український суд повідпускав їх під кількамільйонні застави.

Щоб підкреслити абсурдність судового рішення, наведу лише один приклад. В сейфі ділка, якому суд призначив заставу 5 мільйонів гривень, детективи НАБУ знайшли 1,14 мільйона євро і 136 тисяч доларів. А гуманний український суд відпускає чоловіка за 5 мільйонів гривень.

Звичайно, що ні Дубневичам, які є народними депутатами від "Блоку Петра Порошенка", ні їх політиному босу Порошенку не потрібний незалежний Антикорупційний суд. Їх повністю влаштовують рішення старих нереформованих судів.

Громадян ці рішення не влаштовують. По перше, за даним МВФ, через корупцію Україна втрачає 2% валового внутрішнього продукту. Це десятки мільярдів гривень. Десятки мільярдів гривень. Проблема в тому, що більшість українців напряму не пов’язують зростання чи зменшення ВВП зі своїм добробутом.

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А з курсом долара пов’язують. Тож про нього давайте і поговоримо. Бо коли долар проб’є стелю, наприклад, в 50 гривень, для кожного стане зрозуміло, наскільки збідніє його родина. Навіть якщо ви ІТ-шник і заробляєте у прив’язці до валюти, зростання ціни на всі без виключення товари швидко зупинять вашу радість.

Так от, є безпосередній зв’язок між падінням гривні та блокуванням створення Антикорупційного суду Порошенком, Яценюком і компанією. Міжнародний Валютний Фонд десятки разів прямо заявив, що не дасть грошей без створення Антикорупційного суду. Тобто немає Антикорупційного суду, тут увага, який відповідає вимогам Венеційської комісії – немає грошей від МВФ. Все дуже просто.

Глава МВФ Крістін Лагард

Вкінці минулого року Національний банк України офіційно заявив: "Ключовий ризик для фінансової стабільності в найближчі роки – припинення співпраці з Міжнародним валютним фондом. Без підтримки міжнародних інститутів рефінансування 20 мільярдів доларів державою боргу з терміном погашення у 2018–2020 роках малоймовірно".

Міністр фінансів України Данилюк думає так само. Більше того, він заявив, що відсутність кредитів МВФ – один із головних чинників падіння гривні. Процитую міністра: "Коли ми маємо програму з МВФ, то можемо отримати додаткове фінансування від Світового банку, ЄС. Ці гроші зараз важливі". Наголошу, це позиції ключових фінансових інституцій держави – Національного банку і Міністерства фінансів.

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А тепер я спробую людською мовою пояснити, що означає конкретно для кожного з нас відсутність траншу МВФ через, нагадаю, небажання Порошенка, Яценюка і компанії створювати Антикорупційний суд.

Що буде, якщо МВФ так і не дасть гроші? Або ще гірше, МВФ дістане корумпованість української еліти, і вони взагалі розірвуть програму з Україною? Всі економічні агенти отримають чіткий сигнал. В тому числі інвестори в приватний сектор, які закриють будь-які програми по інвестиції в підприємства України.

Економічне зростання почне згасати. Резерви економіки будуть танути. Питання зростання наших доходів навіть не стоятиме. Питання буде, наскільки біднішими ми станемо в найближчі кілька років.

Без коштів МВФ резерви Національного банку критично малі. Дефіцит бюджету покрити не вдасться. Якщо додумаються друкувати гроші, курс гривни обвалиться майже одразу. Потім буде скорочення витрат бюджету. Якщо в передвиборчому угарі витрати бюджету не скоротять, інфляція скоротить реальні статки українців.

Девальвація гривні призведе до різкого збільшення вартості імпортних товарів. В тому числі, вартості газу. І тоді знову потрібно буде або різко підвищувати тарифи, або нарощувати дефіцит бюджету. Що, в свою чергу, призведе до ще більшої девальвації.

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Зараз, направду, лише параноїки лякають нас курсом по 50 гривень за долар. Проте без програми МВФ стає реальним будь-який курс, в тому числі і по 50 гривень за долар. І топ-корупціонери чи то в Адмнінстрації Президента, чи то у Верховній Раді при виборі між терміном у в'язниці для себе коханого і курсом гривні по 50 для нас точно оберуть друге. Сподіваюся, більшість громадян України з ним не погодяться.

Отже, або ми всією громадою змусимо Порошенка, Яценюка і їх посіпак у Верховній Раді вже найближчим часом створити справді незалежний Антикорупційний суд, або залишимося без грошей МВФ, а значить всі разом станемо значно біднішими.

Без незалежного антикорупційного суду корупціонери будуть на волі та з грошима, ми – з інфляцією і без грошей. Мені здаєтсья, для нас з вами вибір очевидний.