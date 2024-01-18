Згенерував штучний інтелект: редакції медіа, що злило відео з працівниками Bihus․Info, не існує

Редакція видання "Народна правда", яке опублікувало відео із журналістами Bihus․іnfo, – це вигадані особи, а їхні фото на сайті згенерував штучний інтелект.

Про це заявила фактчекерка Альона Романюк та детально пояснила, чому дійшла таких висновків. Зокрема, фактчекерка проаналізувала інформацію про редакцію "Народної правди", яка опублікована на самому сайті.

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Головна редактора вигадана особа

Головною редакторкою видання вказано Марію Швецову. На сайті зазначено, що в неї освіта "вища за фахом "журналістика" Київського національного університету імені Тараса Шевченко". Романюк зауважила, що вже в назві університету є помилка, адже правильне відмінювання – Шевченка, а не Шевченко.

Далі ще гірше, адже як місця попереднього працевлаштування вказано не існуючі видання.

Нібито Швецова працювала в таких виданнях, як "Новини Києва" (не існує), "Наша Нива" (не існує в Україні, але було в Білорусі – звісно, немає там жодних згадок про Швецову), "Антикорупціонер" (ще одне ноунейм видання,

– зазначила фактчекерка.

Увагу авторки також привернуло фото нібито редакторки – Марії Швецової. Зокрема, якщо його збільшити й подивитися на зіниці, то можна помітити, що вони дивної форми, зовсім не круглої.

Також щось дивне із сережками – вони не входять у мочки і якось розпливаються. Романюк вважає, що це одна з ознак того, що світлину згенерував штучний інтелект.

! Якщо фото прогнати через сайт із розпізнавання фотографій tineye.com, то він видає не світлину із сайта, а зображення, згенеровані ШІ.

Тож Романюк зробила висновок, що персона так званої головної редакторки – вигадана.



Марія Швецова, імовірно, є вигаданим персонажем / Інфографіка з фейсбуку

Така ж ситуація з "журналістами"

Далі Романюк за таким же принципом проаналізувала профіль редактора стрічки новин "Народної правди" Станіслава Кравченка. У його профілі вказано, що він працював у газеті "Фокус" (але газети такої не було, були журнал і сайт), "Корупція.Інфо" й "Інфо-ван" (фактчекерка не знайшла про нього жодної інформації).

Спецкором видання вказано Олександра Желізняка. Власне, він і є автором матеріалу про Bihus.іnfo. На сайті зазначено, що у нього освіта за фахом "журналістика", яку він нібито здобув в Чернігівському національному університеті імені Тараса Шевченка. Однак такого університету в Чернігові немає, є Національний університет "Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка". Проте там немає й ніколи не було спеціальності "журналістика", а її появу анонсували лише торік.

Крім того, якщо роздивитися фото цього Желізняка, то такими ж дивними є форма зіниць, а окуляри дають дивну тінь, якої не повинно бути в реальному житті.

"Імовірніше за все, фото так само згенеровано штучним інтелектом, наприклад, за допомогою такого сервісу, як Thispersondoesnotexist", – додала фактчекерка.

Інша "журналістка" видання – Катерина Гранатова, яка начебто здобула освіту за фахом "журналістика" в Харківському національному університеті Кармазина. Однак у Харкові немає такого університету. Правильна назва – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Тобто, уся "редакція" має вигадані місця роботи, згенеровані штучним інтелектом світлини.

Що відомо про переслідування журналістів Bihus.Info